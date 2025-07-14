Ανδρουλάκης: Εμείς προτείνουμε επιτάχυνση της εξέτασης ασύλου, όχι αναστολή

Σύσκεψη εργασίας για το μεταναστευτικό είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, δημάρχους και τις λιμενικές αρχές του νησιού.

«Έχει ανακύψει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, που δεν χωράει ούτε λαϊκισμούς ούτε ευχολόγια ούτε πισωγυρίσματα. Είναι προφανές ότι είμαστε απέναντι από την ακροδεξιά ρητορική του Πλεύρη, -που επί τη ουσίας είναι ένα επικοινωνιακό σόου που απευθύνεται σε συγκεκριμένα ακροατήρια-, και από την άλλη δεν θέλουμε με τίποτα να γυρίσει η χώρα μας στην καταστροφική διαχείριση του 2015, ότι “έρχονται και λιάζονται”, ότι “η θάλασσα δεν έχει σύνορα”» σημείωσε προλογικά ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε με έμφαση:

«Εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση: βλέποντας ότι οι άνθρωποι που φτάνουν στο νησί μας, είναι κατά 85-90% μετανάστες, δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε τι βοηθάει η τροπολογία του κ. Πλεύρη για την αναστολή εξέτασης ασύλου, όταν το άσυλο το παίρνουν οι πρόσφυγες. Πώς λειτουργεί αποτρεπτικά η αναστολή εξέτασης ασύλου, όταν αυτοί που έρχονται εδώ κατά 90% δεν τους αφορά το άσυλο; Άρα μιλάμε για κοροϊδία. Τι πετυχαίνουν; Αναστέλλοντας την εξέταση ασύλου, αναστέλλουν την απόρριψη, άρα αναστέλλουν και τον επαναπατρισμό. Και υπογραμμίζω τον επαναπατρισμό, διότι οι δύο κύριες χώρες προέλευσης είναι η Αίγυπτος και το Μπαγκλαντές με τις οποίες η Ελλάδα έχει διμερείς συμφωνίες. Εμείς προτείνουμε: επιτάχυνση της εξέτασης ασύλου, όχι αναστολή. Όσο γίνεται με γρηγορότερους ρυθμούς, διότι όταν απορρίπτεται περίπου το 85-90% και με τις δύο κύριες χώρες προέλευσης που έχουμε διμερείς συμφωνίες, έτσι επιταχύνεται και ο επαναπατρισμός».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε τις ευθύνες της κυβέρνησης στο διπλωματικό πεδίο με αποτέλεσμα ο στρατάρχης της Ανατολικής Λιβύης Χ. Χαφτάρ, που εμφανιζόταν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως εν δυνάμει σύμμαχος της Ελλάδας, σήμερα να ρίχνει γέφυρες στον Ερντογάν και να εργαλειοποιεί μετανάστες εις βάρος της χώρας μας.

«Εδώ μιλάμε για μια γεωπολιτική αστοχία της εξωτερικής πολιτικής. Πώς ξαφνικά ο "σύμμαχος Χαφτάρ" ζητά επικύρωση της σύναψης τουρκολιβυκού συμφώνου και στέλνει και καραβιές παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα; Εδώ λοιπόν κάτι συμβαίνει. Δηλαδή η Ανατολική με τη Δυτική Λιβύη, που έχουν επί της ουσίας ακόμη και σήμερα εμφύλιο πόλεμο, τα έχουν βρει και οι δύο με την Τουρκία και έχουν πάει απέναντι από την Ελλάδα. Τι συνέβη κ. Μητσοτάκη; Τι συνέβη κ. Γεραπετρίτη;» αναρωτήθηκε με έμφαση.

Σχετικά με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη δημιουργία κλειστής δομής στην Κρήτη, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Πώς μπορούμε να λέμε ότι θα κάνουμε αύριο το πρωί μια κλειστή δομή, όταν δεν ξέρουμε την εξέλιξη του φαινομένου; Αν λοιπόν το φαινόμενο αυτό σταματήσει μετά από μερικούς μήνες, γιατί να γίνει τόσο μεγάλη κλειστή δομή; Άρα πρώτα βλέπεις ποια είναι η διάρκεια και η ένταση του φαινομένου και μετά κάνεις στρατηγικές επιλογές, εκτός και αν τις επιλογές αυτές τις έχεις πάρει απόφαση πριν από μήνες. Η χώρα μας έχει καταθέσει στις Βρυξέλλες το εθνικό σχέδιο εφαρμογής του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Έχουμε ρωτήσει ως Κοινοβουλευτική Ομάδα, να μας ενημερώσουν τι περιέχει. Διότι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα, πολλά από αυτά που σήμερα μας “πλασάρονται” ως αποφάσεις μετά τη σημερινή κρίση, να είναι αποφάσεις που έχουν παρθεί πριν την κλιμάκωση των ανθρώπινων μετακινήσεων που γίνονται προς το νησί μας τις τελευταίες εβδομάδες».

Επιπρόσθετα στάθηκε με δριμύτητα απέναντι στις ακραίες δηλώσεις του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θ. Πλεύρη.

«Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα από Ευρωπαίο υπουργό σε μια χώρα με την ιστορία που έχει ο ελληνικός λαός και όταν μάλιστα την αύξηση του κόστους διατροφής, την έχει κάνει η ίδια η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή μιλάμε εδώ και για επικοινωνιακό παιχνίδι και για ντροπιαστικές δηλώσεις» ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, επισήμανε ότι το νησί «δέχεται ένα μεγάλο βάρος από πλευράς των μεταναστών που έρχονται από τη Λιβύη, για το οποίο δεν είμαστε προετοιμασμένοι, παρά τις προτάσεις που είχαν διατυπωθεί τα προηγούμενα χρόνια».

Όπως υπογράμμισε, φέτος καταγράφηκε αύξηση 350% στις αφίξεις μεταναστών σε σχέση με πέρυσι, ενώ επιπλέον ευχαρίστησε τις λιμενικές αρχές για τις προσπάθειες που καταβάλλουν καθώς από την αρχή του χρόνου έχουν φτάσει στην Κρήτη 9.500 πρόσφυγες και μετανάστες.

«Δεν μπορεί η Κρήτη να γίνει μία φυλακή. Είχαμε προτείνει να γίνουν δύο μικρές δομές για την καταγραφή των μεταναστών. Γι’ αυτό χρειάζεται να βγει σήμερα εδώ μία πρόταση προς την κυβέρνηση. Αυτό το οποίο συζητούμε όλα αυτά τα χρόνια, να γίνει πράξη» κατέληξε ο κ. Αρναουτάκης.