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Σύλλογος Ελλήνων Χορτοφάγων: Η Ελλάδα να πει «ναι» στις φυτικές πρωτεΐνες
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:07 - 14 Ιουλ 2025

Σύλλογος Ελλήνων Χορτοφάγων: Η Ελλάδα να πει «ναι» στις φυτικές πρωτεΐνες

Reporter.gr Newsroom
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Με επιστολή που απέστειλε σήμερα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα, ο Σύλλογος Ελλήνων Χορτοφάγων (HellasVeg) ζητά την επίσημη στήριξη της Ελλάδας στην Στρατηγική Διαφοροποίησης Πρωτεϊνών και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Φυτικά Τρόφιμα, ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ (AGRIFISH), που πραγματοποιείται σήμερα υπό την Προεδρία της Δανίας.

Κατά τη συνεδρίαση AGRIFISH, η δανική προεδρία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας και τις προτεραιότητές της για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, ενώ οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την προσφορά, την παραγωγή και την βιωσιμότητα πρωτεϊνούχων καλλιεργειών για τρόφιμα και ζωοτροφές. Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Ένα Όραμα για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα», η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενες πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας, γεγονός που καθιστά το διατροφικό μας σύστημα ευάλωτο στις διακυμάνσεις της παγκόσμιας αγοράς και στους κινδύνους βιωσιμότητας. Είναι, συνεπώς, κρίσιμο να εξεταστούν τόσο η παραγωγή όσο και η κατανάλωση πρωτεϊνών στην ΕΕ.

Η HellasVeg, ως επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χορτοφάγων (EVU), υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης σε βιώσιμα και ανθεκτικά διατροφικά συστήματα, καλώντας την ελληνική αντιπροσωπεία να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η ενίσχυση των φυτικών πρωτεϊνών και η υιοθέτηση ενός ενιαίου Σχεδίου Δράσης θα συμβάλλουν:

  • στην βιώσιμη γεωργία και διατροφή,
  • στην πρωτεϊνική αυτάρκεια και στρατηγική αυτονομία της ΕΕ,
  • στην στήριξη των αγροτών και τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών,
  • και στην προώθηση υγιεινών, φυτικών διατροφικών προτύπων.

Σύμφωνα με πρόσφατη πανελλαδική έρευνα (2024), το 70% των Ελλήνων πολιτών θεωρούν σημαντική την ενίσχυση των αγροτών που στρέφονται στη φυτική γεωργία, γεγονός που αποδεικνύει τη στήριξη της κοινωνίας προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα τέτοιο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ έχει ήδη παρουσιαστεί αναλυτικά σε ένα Σχέδιο Οδικού Χάρτη (Blueprint) που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2025 από περισσότερους από 70 φορείς της κοινωνίας των πολιτών και της βιομηχανίας, το οποίο στηρίζεται επίσης από Κοινή Έκκληση που υπεγράφη από 130 οργανισμούς τον Ιανουάριο του 2025.

Η HellasVeg, σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής της προς το Υπουργείο, τονίζει πως η ενεργή στήριξη της Ελλάδας θα ενισχύσει τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό διάλογο, προωθώντας παράλληλα τις εθνικές προτεραιότητες, όπως η αναδιάρθρωση καλλιεργειών, η βιώσιμη ανάπτυξη και η καινοτομία στον πρωτογενή τομέα. Η HellasVeg, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει ενεργά τις πρωτοβουλίες αυτές, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής, που θα διασφαλίσει ένα πιο υγιές, βιώσιμο και δίκαιο μέλλον για την παραγωγή και την διατροφή.

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