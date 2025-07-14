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Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Καταγγελίες για δυσλειτουργίες στην κατ’ οίκον αποστολή ΦΥΚ
Υγεία
15:37 - 14 Ιουλ 2025

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Καταγγελίες για δυσλειτουργίες στην κατ’ οίκον αποστολή ΦΥΚ

Reporter.gr Newsroom
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Ανησυχία προκαλεί η σειρά καταγγελιών και παραπόνων που έχει δεχθεί η Ένωση Ασθενών Ελλάδας σχετικά με τη λειτουργία του νέου συστήματος δωρεάν κατ’ οίκον αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την Ένωση, ασθενείς από διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες αναφέρουν σημαντικά προβλήματα, όπως καθυστερήσεις στην παραλαβή της θεραπείας τους και δυσκολίες στην επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού ή με την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.

Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα αυτά μπορεί να θεωρηθούν έως ένα βαθμό αναμενόμενα, λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και του μεγάλου όγκου αιτημάτων, η Ένωση επισημαίνει την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η σοβαρότητα του ζητήματος δεν επιτρέπει καθυστερήσεις και απαιτεί μηδενική ανοχή σε αστοχίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και καθολική εφαρμογή του μέτρου.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας υπενθυμίζει ότι υποστήριξε εξαρχής τη θεσμοθέτηση της κατ’ οίκον αποστολής ΦΥΚ, εντάσσοντάς την στο πλαίσιο των προτάσεών της για την πολιτική φαρμάκου. Πρόκειται, όπως σημειώνει, για μια σημαντική μεταρρύθμιση που διευκολύνει χιλιάδες χρονίως πάσχοντες, περιορίζοντας την ταλαιπωρία και βελτιώνοντας την πρόσβαση στη θεραπεία με αξιοπρέπεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, σε μια προσπάθεια συνεργασίας και στήριξης της προσπάθειας για αποκατάσταση των προβλημάτων. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού εργάζονται εντατικά για την καταγραφή και επίλυση των ζητημάτων, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ασθενών προς το σύστημα.

Όπως υπογραμμίζει η Ένωση, η έγκαιρη, δωρεάν και απρόσκοπτη πρόσβαση στη φαρμακευτική θεραπεία αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της ισότητας στο σύστημα υγείας. Η κατ’ οίκον αποστολή ΦΥΚ, όπως και κάθε σχετικό μέτρο, οφείλει να λειτουργεί με αυστηρά εχέγγυα ποιότητας, ασφάλειας και με διαρκή παρακολούθηση. Μέσα από συντονισμένες και θεσμικά υπεύθυνες κινήσεις, η νέα αυτή υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ μπορεί να εδραιωθεί ως μια σταθερή και αξιόπιστη πρακτική, προς όφελος των πολιτών.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας δεσμεύεται να παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης του συστήματος και να συνεχίσει να συμβάλλει με προτάσεις και τεκμηριωμένη παρέμβαση, έχοντας ως σταθερό γνώμονα το δικαίωμα κάθε ασθενούς στην ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση στη θεραπεία.

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