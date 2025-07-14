Ημέρα της Βαστίλης - Μακρόν: Υπερηφάνεια για τους στρατούς που υπερασπίζονται την ελευθερία μας

«Υπερηφάνεια για τους στρατούς μας που υπερασπίζονται την ελευθερία μας» έγραψε σε ανάρτηση του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για τον σημερινό εορτασμό της Ημέρας της Βαστίλης. Η Εθνική Εορτή της Γαλλίας γιορτάστηκε με μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι εικόνες από το Παρίσι ήταν άκρως εντυπωσιακές με την μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην Ευρώπη στην λεωφόρο Ηλυσίων. Περισσότεροι από 5.600 στρατιώτες και εκατοντάδες οχήματα από τις μεγάλες στρατιωτικές σχολές, τα συντάγματα του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Χωροφυλακής, της Διοίκησης Φυλακών, των Τελωνείων, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής παρέλασαν στα Ηλύσια Πεδία σήμερα. Όπως υπαγορεύει η παράδοση, η παρέλαση άνοιξε από την Αεροπορία, με 60 γαλλικά και 5 ξένα αεροσκάφη (συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών μαχητικών και ενός ελβετικού F18) που διέσχισαν τον παριζιάνικο ουρανό.

«Αναγνώριση, εμπιστοσύνη και υπερηφάνεια για τους στρατούς μας που υπερασπίζονται την ελευθερία μας», έγραψε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο X, κοινοποιώντας μερικές φωτογραφίες από την στρατιωτική παρέλαση.

Reconnaissance, confiance et fierté pour nos armées qui défendent notre liberté. pic.twitter.com/qSOOGM0nD7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2025

Η Εθνική γιορτή της Γαλλίας θεσπίστηκε ως ετήσια εθνική εορτή τον Ιούλιο του 1880, για να τιμήσει την άλωση της Βαστίλης στις 14 Ιουλίου 1789, σημείο καμπής της Γαλλικής Επανάστασης και σύμβολο του τέλους της απόλυτης μοναρχίας, καθώς και τη γιορτή της Ομοσπονδίας στις 14 Ιουλίου 1790, σύμβολο της ένωσης του έθνους.