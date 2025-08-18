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ΕΟΦ: Εκτός κυκλοφορίας δύο συμπληρώματα διατροφής
Υγεία
11:28 - 18 Αυγ 2025

ΕΟΦ: Εκτός κυκλοφορίας δύο συμπληρώματα διατροφής

Reporter.gr Newsroom
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Στην ανάκληση δύο διαφορετικών συμπληρωμάτων διατροφής, προχώρησε ο ΕΟΦ με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διακίνηση και διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Το πρώτο συμπλήρωμα διατροφής που ανακάλεσε ο ΕΟΦ είναι το «ASHWAGANDHA» με εμπορική ονομασία SWANSON της εταιρείας SWANSON HEALTH PRODUCTS, ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το συγκεκριμένο προϊόν έχει υποστεί επεξεργασία από ακτινοβολία, χωρίς να αναγράφεται.

«Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής ASHWAGANDHA με εμπορική ονομασία SWANSON της εταιρείας SWANSON HEALTH PRODUCTS, ΗΠΑ, μετά από ενημέρωση ότι έχει υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία χωρίς αυτό να δηλώνεται στην επισήμανσή του. Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία Marcin Szczepaniak Muscle Power, Πολωνίας. Η επιχείρηση που έχει προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.

Όσον αφορά το δεύτερο συμπλήρωμα διατροφής, αυτό είναι το «SWANSON GRAVIOLA» 530MG, 60CAPS της εταιρείας SWANSON HEALTH INTERNATIONAL, ΗΠΑ. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως περιέχει μη εγκεκριμένα νεοφανή τρόφιμα.

«Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής SWANSON GRAVIOLA 530MG, 60CAPS της εταιρείας SWANSON HEALTH INTERNATIONAL, ΗΠΑ, μετά από ενημέρωση ότι έχει περιέχει τα μη εγκεκριμένα νεοφανή τρόφιμα (novel food) Eurycoma longifolia jack και Annona muricata L. Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία Pro Sport Majdaniec, Filarski Sp. K – Magazyn Suplementow Diety, Πολωνίας. Οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας», αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΦ.

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