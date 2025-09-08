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Ευρωκλινική Αθηνών: Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τι λέει η κλινική
Υγεία
17:16 - 08 Σεπ 2025

Ευρωκλινική Αθηνών: Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τι λέει η κλινική

Reporter.gr Newsroom
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Αναστάτωση προκλήθηκε σε κλινική της «Ευρωκλινικής» στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, Δευτέρα (8/9), καθώς χορηγήθηκε αίμα σε ασθενή, το οποίο, όμως, δεν προοριζόταν για τον ίδιο.  

Η «Ευρωκλινική» εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν, στην οποία αναφέρει ότι ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του και παρακολουθείται στενά από τους ιατρούς.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της κλινικής:

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.

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