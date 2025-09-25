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Υπoυργείο Υγείας: Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία
Υγεία
15:28 - 25 Σεπ 2025

Υπoυργείο Υγείας: Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι υπεγράφη από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με την οποία θεσπίζεται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για τα άτομα με αναπηρία όρασης σε ποσοστό 80% και άνω.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση τίθεται άμεσα σε ισχύ και απαλλάσσει τους δικαιούχους από το κόστος συμμετοχής, ανεξαρτήτως κατηγορίας φαρμάκου.

Η παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας:

  • Υλοποιεί τη δέσμευση που είχε αναλάβει ο υπουργός στη συνάντηση της 14ης Ιουλίου με την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών.
  • Ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα της οργανωμένης έκφρασης των ατόμων με οπτική αναπηρία.
  • Εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και την άρση ανισοτήτων στην πρόσβαση στο φάρμακο.

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο, η Πολιτεία αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις των συμπολιτών με βαριά αναπηρία όρασης και προχωρά σε στοχευμένες πολιτικές που στηρίζουν την αξιοπρέπειά τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 15:30
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