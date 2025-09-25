Υπoυργείο Υγείας: Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση τίθεται άμεσα σε ισχύ και απαλλάσσει τους δικαιούχους από το κόστος συμμετοχής, ανεξαρτήτως κατηγορίας φαρμάκου.
Η παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας:
- Υλοποιεί τη δέσμευση που είχε αναλάβει ο υπουργός στη συνάντηση της 14ης Ιουλίου με την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών.
- Ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα της οργανωμένης έκφρασης των ατόμων με οπτική αναπηρία.
- Εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και την άρση ανισοτήτων στην πρόσβαση στο φάρμακο.
Όπως τονίζεται από το Υπουργείο, η Πολιτεία αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις των συμπολιτών με βαριά αναπηρία όρασης και προχωρά σε στοχευμένες πολιτικές που στηρίζουν την αξιοπρέπειά τους.