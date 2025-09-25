Υπoυργείο Υγείας: Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι υπεγράφη από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με την οποία θεσπίζεται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για τα άτομα με αναπηρία όρασης σε ποσοστό 80% και άνω.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση τίθεται άμεσα σε ισχύ και απαλλάσσει τους δικαιούχους από το κόστος συμμετοχής, ανεξαρτήτως κατηγορίας φαρμάκου.

Η παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας:

Υλοποιεί τη δέσμευση που είχε αναλάβει ο υπουργός στη συνάντηση της 14ης Ιουλίου με την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών.

Ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα της οργανωμένης έκφρασης των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και την άρση ανισοτήτων στην πρόσβαση στο φάρμακο.

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο, η Πολιτεία αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις των συμπολιτών με βαριά αναπηρία όρασης και προχωρά σε στοχευμένες πολιτικές που στηρίζουν την αξιοπρέπειά τους.