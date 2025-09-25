Συνάντηση Γεωργιάδη - Πατούλη: Στο τραπέζι η αύξηση της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης του ΕΟΠΥΥ

Στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γιώργο Πατούλη, βρέθηκε η αναπροσαρμογή της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης από τον ΕΟΠΥΥ. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, συμμετείχε επίσης ο Α’ αντιπρόεδρος του ΙΣΑ, Φώτιος Πατσουράκος.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε ότι η αύξηση της αμοιβής αποτελεί πάγιο αίτημα του Συλλόγου, καθώς είναι κρίσιμη για την επιβίωση των ιατρών και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Όπως υπογράμμισε, οι τρέχουσες αμοιβές παραμένουν καθηλωμένες σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των ιατρείων και στις σύγχρονες απαιτήσεις της ιατρικής πράξης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας αποδέχθηκε το αίτημα του ΙΣΑ και δεσμεύθηκε ότι η αναπροσαρμογή της ιατρικής αμοιβής θα υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.

Ο Γιώργος Πατούλης επισήμανε επίσης ότι οι γιατροί έχουν σταθεί αρωγοί στους ασθενείς και στο σύστημα υγείας κατά τη διάρκεια δύσκολων περιόδων, επιδεικνύοντας υπομονή και υπευθυνότητα, και τόνισε ότι είναι πλέον απαραίτητο το δίκαιο αίτημά τους να ικανοποιηθεί άμεσα.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει την αύξηση της αμοιβής μέσω επιστολών και παρεμβάσεων προς την Πολιτεία, προωθώντας έναν δίκαιο και αναλογικό μηχανισμό αποζημίωσης που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των ιατρείων και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.