Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Βουλευτές ζητούν από τον Αμερικανό πρόεδρο να μη του πουλήσει F-16 και F-35

Με ύμνους υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν, «Είναι φίλος μου, θα αγοράσει F-16 και F-35» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στον αντίποδα, μια ομάδα 20 βουλευτών των ΗΠΑ, ανάμεσά τους και Ελληνοαμερικανοί όπως οι Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη, απέστειλε επιστολή προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, καλώντας την κυβέρνηση Τραμπ να σεβαστεί τη νομοθεσία των ΗΠΑ πριν προχωρήσει στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

Οι βουλευτές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία κατέχει το ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο θεωρείται σοβαρή απειλή, καθώς μπορεί να παρακολουθεί και να αναλύει τα αμερικανικά αεροσκάφη. Η λειτουργία του S-400 παράλληλα με τα F-16 και F-35 θα επέτρεπε στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πρόσβαση σε στρατηγικά δεδομένα και θα έθετε σε κίνδυνο την τεχνολογία των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2019 η Τουρκία είχε απομακρυνθεί από το πρόγραμμα F-35, μετά την απόφασή της να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400, παραβιάζοντας τον νόμο CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions Act) και προκαλώντας την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Οι βουλευτές τονίζουν ότι η πώληση των F-16 και F-35 χωρίς την απαιτούμενη έγκριση από το Κογκρέσο θα αποτελούσε σαφή παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου.

Σημειώνεται ότι στο Κογκρέσο οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία με 219 βουλευτές, ενώ οι Δημοκρατικοί μετρούν 215. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζεται από μέλη του κόμματός της, θα χρειαστεί πιθανώς και τη στήριξη των Δημοκρατικών για να περάσει οποιαδήποτε συμφωνία πώλησης αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία.

Η επιστολή των βουλευτών καταδεικνύει τον αυξανόμενο προβληματισμό στο Κογκρέσο σχετικά με την εθνική ασφάλεια και τη στρατηγική διαχείριση των F-35 και F-16, ιδίως σε χώρες που διαθέτουν συστήματα στρατηγικής παρακολούθησης τρίτων δυνάμεων.