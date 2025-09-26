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Ανασχεδιασμός στο ΕΣΥ: Νέοι οργανισμοί λειτουργίας για όλα τα νοσοκομεία μέχρι το 2025
Υγεία
11:46 - 26 Σεπ 2025

Ανασχεδιασμός στο ΕΣΥ: Νέοι οργανισμοί λειτουργίας για όλα τα νοσοκομεία μέχρι το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Υγείας δρομολογεί τη δημιουργία νέων οργανισμών λειτουργίας για όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), μια μεταρρύθμιση που, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «μπαίνει σε εφαρμογή μετά από δεκαετίες συζητήσεων και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για ένα πιο σύγχρονο και αποδοτικό ΕΣΥ».

Οι οργανισμοί αυτοί καθορίζουν τη διοικητική δομή κάθε νοσοκομείου, τις οργανικές μονάδες, τις θέσεις προσωπικού και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους, λειτουργώντας ως το πλαίσιο που επιτρέπει την παροχή ολοκληρωμένης υγειονομικής φροντίδας προς τους πολίτες. Το υπουργείο τονίζει ότι οι υφιστάμενοι οργανισμοί, που προέκυψαν κατά την περίοδο των σκληρών δημοσιονομικών περιορισμών του 2012-2013, έχουν πλέον ξεπεραστεί, καθώς στο μεταξύ έχουν συντελεστεί σοβαρές αλλαγές — μεταξύ άλλων, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η καθιέρωση νέων ειδικοτήτων και η δημιουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά: «Η αποτύπωση όλων αυτών των μεταβολών σε ενιαία, επικαιροποιημένα κείμενα είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξαλειφθούν οι νομικές δυσλειτουργίες που προκύπτουν διαρκώς από τις αποσπασματικές τροποποιήσεις των τελευταίων ετών».

Μέσα σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, οι διοικήσεις των νοσοκομείων καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τους νέους οργανισμούς έως τις 30 Νοεμβρίου 2025. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες και να λαμβάνουν υπόψη τις δημοσιονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει για πρώτη φορά στο ΕΣΥ να αποκτήσει οργανισμούς που είναι εναρμονισμένοι με την πραγματική κατάσταση και σχεδιασμένοι για να εξυπηρετούν τις ουσιαστικές ανάγκες της κοινωνίας και των ασθενών.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Μετά από δεκαετίες συζητήσεων, το ΕΣΥ αποκτά πλέον ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο οργάνωσης, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των ασθενών».

Όπως πρόσθεσε, «οι νέοι οργανισμοί θα περιλαμβάνουν κρίσιμες αλλαγές, καλύπτοντας κενά που μέχρι σήμερα προκαλούσαν δυσλειτουργίες». Σκοπός, όπως είπε, είναι «η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ανθρώπινου ΕΣΥ, που θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τόνισε: «Η μεταρρύθμιση των οργανισμών των νοσοκομείων δεν είναι απλώς μια διοικητική αλλαγή. Σηματοδοτεί την εξέλιξη, τον συγχρονισμό και τον νέο τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ».

Χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «τολμηρό βήμα, με πολλές ωφέλειες στην καθημερινότητα των ασθενών, που γίνεται για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες συζητήσεων».
Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε πως: «Αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι ένας: Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ. Με ρεαλιστικό σχέδιο και όραμα που αποτυπώνεται στην πράξη. Για να έχουμε νοσοκομεία που υπηρετούν τον πολίτη, με δομές που στηρίζουν το προσωπικό και με υπηρεσίες που σέβονται τον ασθενή. Το ΕΣΥ μπαίνει σε μια νέα εποχή».

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