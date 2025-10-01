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Όλα τα ραντεβού εξωτερικών ιατρείων του ΕΣΥ εντάσσονται στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού
Υγεία
11:26 - 01 Οκτ 2025

Όλα τα ραντεβού εξωτερικών ιατρείων του ΕΣΥ εντάσσονται στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν ότι από σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2025, τίθεται σε εφαρμογή η ένταξη των ραντεβού όλων των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού. 

Πρόκειται για μια κίνηση που ενισχύει τη διαφάνεια, βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πολιτών και συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση του χρόνου και των διαθέσιμων πόρων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Πλέον, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ εύκολα και ψηφιακά μέσω τριών βασικών πυλών:

  • της εφαρμογής «MyHealth»,
  • της πλατφόρμας «finddoctors.gov.gr»
  • της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής «1566».

Η νέα αυτή δυνατότητα προστίθεται στον ισχυρό πυλώνα του Ενοποιημένου Συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται πάνω από 700.000 ραντεβού το μήνα με προσωπικούς και ειδικευμένους ιατρούς, καθώς και περίπου 50.000 ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις.

Η ένταξη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, με επιπλέον εκτιμώμενα 7.000.000 ραντεβού, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη λειτουργική αξία, την εμβέλεια και τη χρηστικότητα του συστήματος. Αυτό θα διευκολύνει την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και θα συμβάλλει στη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας.

Παράλληλα, από σήμερα, όλα τα ραντεβού των ιατρών στα εξωτερικά ιατρεία θα καταχωρούνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Με το νέο τρόπο λειτουργίας, όλα τα ραντεβού θα καταγράφονται σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας την αποφυγή χαμένων ή διπλών ραντεβού και παρέχοντας στον πολίτη πλήρη διαφάνεια σχετικά με το πότε και που θα εξυπηρετηθεί.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πλέον όλα τα ραντεβού των εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων εντάσσονται στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού. Με αυτή την εξέλιξη, ενισχύεται η διαφάνεια, η εξυπηρέτηση των πολιτών και η αποτελεσματική αξιοποίηση χρόνου και πόρων. Οι πολίτες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσω της τηλεφωνικής γραμμής «1566». Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, υπηρετώντας την αρχή της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης στην υγεία».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε: «H τεχνολογία δεν δημιουργεί απλώς υποστηρικτικά εργαλεία, αλλά αποτελεί τον καταλύτη που επανακαθορίζει κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής. Η Υγεία, ως ο πιο ευαίσθητος και κρίσιμος πυλώνας του κοινωνικού κράτους, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Από σήμερα οι πολίτες, με απλό και φιλικό τρόπο, μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους για τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. μέσω του myHealth app, της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr ή της τηλεφωνικής γραμμής 1566, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και την αναμονή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται επίσης καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων ραντεβού και περιορισμός της γραφειοκρατίας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και μέσω της ΗΔΙΚΑ, ενσωματώνουμε σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουν τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στόχος μας η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό ψηφιακό οικοσύστημα Υγείας, με τον πολίτη στο επίκεντρο».

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