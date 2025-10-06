Πώς αξιολογούν οι ασθενείς τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες υγείας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα (6/10) ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, το 92% των πολιτών δηλώνει πως έχει καταφέρει να βρει στο ΕΣΥ τον γιατρό που χρειαζόταν, ενώ το 91% έλαβε σαφείς οδηγίες από το προσωπικό κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, ο μεγάλος αριθμός κλήσεων που καταγράφεται για ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΕΣΥ, μέσω της γραμμής 1566 που ενεργοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου, αλλά και μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες finddoctors.gov.gr και My Health App, αποδεικνύει την εξαιρετική ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των πολιτών για το νέο σύστημα, το οποίο ήρθε να καλύψει ένα σημαντικό κενό.

Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του νοσοκομείου συγκεντρώνει το 78%, ενώ ο μέσος όρος ικανοποίησης διαμορφώνεται στο 4,04 από 5.

Όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας από τους ίδιους τους ασθενείς, που ξεκίνησε τον Ιούλιο, σκοπός είναι να καταγραφεί το επίπεδο ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και να σχεδιαστούν βελτιώσεις όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στάλθηκαν συνολικά 79.237 SMS σε ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές, από τα οποία απαντήθηκαν τα 14.800, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 19%.

Ωστόσο, υπάρχουν τομείς όπου τα ποσοστά ικανοποίησης είναι χαμηλότερα. Ειδικότερα, η επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού αξιολογήθηκε στο 61%. Επίσης, χαμηλές βαθμολογίες πήραν οι υπηρεσίες σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης, όπως και η ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματά τους. Τα στοιχεία αναλύονται επιπλέον ανά Υγειονομική Περιφέρεια, νοσοκομείο και κλινική, δίνοντας τη δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων.

Σε σχέση με το χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης των ασθενών για τα δικαιώματά τους, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι το υπουργείο προγραμματίζει συνεργασία με ενώσεις ασθενών για τη δημιουργία ειδικών γραφείων ενημέρωσης σε όλα τα νοσοκομεία. Ο ίδιος τόνισε ότι παρά τις δυσκολίες και τις ανάγκες για βελτίωση, η εικόνα του ΕΣΥ παραμένει σαφής: το σύστημα δεν καταρρέει.

Η αξιολόγηση απευθύνεται σε ασθενείς με ενεργό ΑΜΚΑ, που νοσηλεύτηκαν τουλάχιστον μία ημέρα σε νοσοκομείο του ΕΣΥ και έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία άυλης συνταγογράφησης έως την ημερομηνία έκδοσης του εξιτηρίου τους. Μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εξόδου από το νοσοκομείο, ο κάθε ασθενής λαμβάνει SMS στον αριθμό κινητού που έχει δηλώσει στο σύστημα άυλης συνταγογράφησης, το οποίο περιλαμβάνει 35 ερωτήσεις. Ο χρόνος συμπλήρωσης της αξιολόγησης δεν ξεπερνά τα τρία λεπτά, ενώ το SMS παραμένει ενεργό για επτά ημέρες μετά την αποστολή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τα τηλεφωνικά κέντρα της γραμμής 1566, έχουν καταγραφεί πάνω από 600.000 κλήσεις πολιτών, από τις οποίες έκλεισαν 200.000 ραντεβού. Σε 127 νοσοκομεία έχουν καταχωρηθεί συνολικά 7 εκατομμύρια ραντεβού, με πολλές διαθέσιμες επιλογές για τους πολίτες.

Ο υπουργός Υγείας επισήμανε τη σημαντική βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών, με αισθητή μείωση του χρόνου αναμονής παρά τον αυξημένο όγκο κλήσεων. Το «1566», που λειτουργεί από τον Ιούλιο, συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για θέματα υγείας σε έναν ενιαίο αριθμό, προσφέροντας τη δυνατότητα στους πολίτες να κλείνουν ραντεβού σε νοσοκομεία ή με γιατρούς για ηλεκτρονική συνταγογράφηση, προσωπικό γιατρό, διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα φαρμάκων, το πρόγραμμα εμβολιασμών, υπηρεσίες υψηλού κόστους και άλλα προγράμματα δημόσιας υγείας. Όλα τα δημόσια νοσοκομεία έχουν ενταχθεί σε αυτό το ενοποιημένο ψηφιακό σύστημα ραντεβού, το οποίο λειτουργεί αδιάκοπα, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.