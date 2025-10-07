ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΟΦ: Προειδοποίηση για το μη εγκεκριμένο σκεύασμα FAT KILLER capsules – Εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες
Υγεία
10:59 - 07 Οκτ 2025

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για το μη εγκεκριμένο σκεύασμα FAT KILLER capsules – Εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες

Reporter.gr Newsroom
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προειδοποίησε τους καταναλωτές να μην προμηθεύονται ούτε να χρησιμοποιούν το προϊόν FAT KILLER capsules, το οποίο προωθείται ως συμπλήρωμα διατροφής και ενδέχεται να έχει διακινηθεί και στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με ενημέρωση των γερμανικών αρχών και τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων, το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες σιβουτραμίνη (sibutramine) και φαινολοφθαλεΐνη (phenolophthalein), οι οποίες δεν αναγράφονται στην ετικέτα του. Η παρουσία τους καθιστά το προϊόν μη εγκεκριμένο φάρμακο και η χρήση του θεωρείται πιθανώς επικίνδυνη για την υγεία.

Η σιβουτραμίνη είχε αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά τον Ιανουάριο του 2010 λόγω σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, ενώ η φαινολοφθαλεΐνη είναι γνωστή για την καθαρτική της δράση και δεν επιτρέπεται πλέον σε φαρμακευτικά σκευάσματα.

Ο ΕΟΦ, μέσω της ανακοίνωσής του, κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και, σε περίπτωση που το προϊόν περιέλθει στην κατοχή τους, να μην το χρησιμοποιήσουν. Υπενθυμίζει, επίσης, ότι η προμήθεια προϊόντων αρμοδιότητάς του από μη αξιόπιστες διαδικτυακές πηγές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ