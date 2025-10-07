Aktor: Οι στρατηγικές επιλογές και οι άξονες ανάπτυξης

Τα επόμενα βήματα της στρατηγικής του Ομίλου Aktor περιέγραψε τη Δευτέρα (6/10), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με βασικά θέματα την έγκριση της απόσχισης των κλάδων της Κατασκευής και των Συμμετοχών.

Οι άξονες, όπως σημείωσε ο επικεφαλής του μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου, έχουν να κάνουν με τις παραχωρήσεις, που διασφαλίζουν σημαντικές χρηματοροές, γι’ αυτό και στο στόχαστρο είναι νέες εξαγορές, η προώθηση, ενδεχομένως, θυγατρικών στο Χρηματιστήριο, οι επενδύσεις στις ΑΠΕ, αλλά και η προώθηση της αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων, των δύο συστημάτων, SAP και Primavera, που εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν στον τομέα των κατασκευών μεγαλύτερη και στέρεα επέκταση σε νέες αγορές στο εξωτερικό, σε χώρες, όπως π.χ. η Ουκρανία.

Πάντα στο «μόνιτορ» είναι, βέβαια, η Ρουμανία, ενώ προωθείται και η σχετική στρατηγική για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης με αιχμή τους νέους τρόπους χρηματοδότησης και τις λεγόμενες Πρότυπες Προτάσεις, μέσα από τις οποίες, στις συμβάσεις παραχώρησης έργου ή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επιδιώκεται να εξασφαλιστούν πόροι από τον ιδιωτικό τομέα για την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα το Ελληνικό Δημόσιο, Ουσιαστικά είναι μια μέθοδος υλοποίησης σημαντικών έργων ΣΔΙΤ και συμβάσεων παραχώρησης, ενώ από τα έργα εξαιρούνται αυτά που δρομολογούνται με δημόσια χρηματοδότηση.

Μετά το ΤΑΑ

«Μια νέα μορφή έργων που θα στηρίζονται στη συγχρηματοδότηση, διότι είναι και μεγάλα projects. Τα νέα έργα πιστεύω ότι θα είναι λιγότερο δημόσια έργα και περισσότερα παραχωρήσεις. Θεωρώ πως επειδή είναι απαραίτητα θα επιταχυνθούν», τόνισε ο κ. Εξάρχου, δίνοντας το στίγμα για την επόμενη, του ΤΑΑ, μέρα.

Σε σχέση με τις Πρότυπες Προτάσεις, μάλιστα, ο κ. Εξάρχου, στο περιθώριο της έκτακτης Γ.Σ. τόνισε ότι αποτελούν λύση για το κυκλοφοριακό της Αττικής, καθώς, για τις εν λόγω υποδομές υπάρχει ζήτημα με τη δημόσια χρηματοδότηση.

Όπως ανέφερε, το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στους μεγάλους άξονες αλλά ακόμα και στην Αττική οδό και γενικά στην Αττική και λύση μπορούν να δώσουν όχι μόνο οι κατατεθειμένες αλλά και νέες Πρότυπες Προτάσεις.

Σημειώνεται ότι με την απόκτηση της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ο όμιλος ΑΚΤΟR είναι πλέον συμμέτοχος στις Πρότυπες Προτάσεις για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Λαύριο και Ραφήνα αλλά και την Σήραγγα Ηλιούπολης. Οι φάκελοι κατατέθηκαν προ διετίας από κοινού με την ΑΒΑΞ και την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σε σχέση, δε, με τη στρατηγική στις κατασκευές σημείωσε ότι «ο στόχος μας στον πρώτο κύκλο ανάπτυξης ήταν να φτιάξουμε μια κατασκευαστική εταιρεία που μπορεί να παράξει έργο. Για αυτό ξυπνήσαμε την ΑΚΤΩΡ και μάλιστα είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε 450 εκατ. ευρώ για τις δύο μεγάλες εξαγορές μας, χωρίς να εξαντλήσουμε τα 300 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ».

Συνολικά, πάντως, ο κ. Εξάρχου, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης ο κλάδος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται καθώς υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο ανεκτέλεστο το οποίο θα διαρκέσει για τα επόμενα 5-6 χρόνια και αρκεί για όλους. Επίσης είπε πως θέληση του είναι ο όμιλος να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερες νέες παραχωρήσεις καθώς έκλεισε ο κύκλος των εξαγορών.

Το ΧΑ

Σε σχέση με άλλα βήματα ισχυροποίησης της εταιρείας, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι η εισαγωγή των θυγατρικών στο Χρηματιστήριο είναι μια πιθανότητα. Ειδικά οι παραχωρήσεις και η ενέργεια μπορούν να μπουν με τον καιρό στο Χρηματιστήριο, κάτι όμως, που όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου δεν πρόκειται να γίνει άμεσα.

«Είναι μελλοντική επιδίωξη η είσοδος στο Χρηματιστήριο, ελπίζουμε να το πετύχουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Για τις αποσχίσεις ανέφερε πως έχει ολοκληρωθεί ο σχηματισμός της νέας δομής, όποια απόσχιση ήταν να γίνει, έγινε. Αντί για τέσσερις αποσχίσεις, έγιναν δύο και τα υπόλοιπα προχώρησαν με εσωτερικές εξαγορές. Είναι πλέον ολοκληρωμένοι οι πυλώνες. Από την ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ και των δύο αποσχίσεων, τότε θα είναι όλα ολοκληρωμένα. Σε 15 μέρες όλα θα είναι έτοιμα και θα βγει και καινούργιο οργανόγραμμα.

Οικονομικό πλάνο

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις διασφαλίζει, συνδυαστικά με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης του Ομίλου, ροές ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, αλλά και ανεκτέλεστο ύψους 760 εκατ. ευρώ για την εταιρεία από τον κλάδο παραχωρήσεων. Επισήμανε, μάλιστα, ότι με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο, αλλά κυρίως λόγω της γενικότερης ανάπτυξής του, αναθεωρούνται προς το καλύτερο οι στόχοι της εταιρείας, καθώς επιτυγχάνεται (με αναγωγή σε ετήσια βάση) EBITDA ύψους 210 εκατ. ευρώ για το 2025 και 460 εκατ. ευρώ για το 2030, αντίστοιχα.

Και υπογράμμισε ότι στόχος της διοίκησης είναι ο Όμιλος να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων, αναπτύσσοντας καινούριους τομείς δραστηριοτήτων ώστε να μην εξαρτάται μόνο από τον κλάδο της κατασκευής και να μην επηρεάζεται από πιθανές διακυμάνσεις μέρες στα παραδοσιακά δημόσια έργα.

«Δεν έχουν σημασία τα νούμερα, η κεφαλαιοποίηση είναι στο 1 δισ. ευρώ. Το να επιτευχθεί αυτό και να έχει ένα μηχανισμό που ξυπνά πάλι, η εταιρεία αυτή έχει ψυχή», τόνισε ο κ. Εξάρχου και δήλωσε συγκινημένος που καλωσορίζει τα στελέχη της AKTΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.

Οι ΑΠΕ

«Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε να κάνουμε πράγματα και να μεγαλώνουμε. Σημαντικό βάρος και επόμενο στοίχημα θα είναι η ενέργεια μαζί με τον κλάδο κατασκευών». Σε σχέση με τις ΑΠΕ, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι πρόκειται για τομέα δραστηριότητας που θα μεγαλώνει εξ ίσου με τον κλάδο παραχωρήσεων, προαναγγέλλοντας ότι έως το τέλος του έτους ο Όμιλος θα ανακοινώσει μία ή δύο εξαγορές στον συγκεκριμένο κλάδο.

Παράλληλα, τόνισε ότι ολοκληρώνεται η εξαγορά της εταιρείας ηλεκτρομηχανολογικών έργων ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος συνεχίζει να διερευνά περαιτέρω εξαγορές με στόχο την ανάπτυξη της εταιρείας.

«Ελπίζουμε ότι θα κλείσουμε το έτος με τουλάχιστον ένα σημαντικό νέο», τόνισε και αναφερόμενος στο πλάνο που άλλαξε για την απόκτηση ακινήτων από την Prodea σημείωσε ότι κατά την περίοδο που είχε ληφθεί η απόφαση εξαγοράς, η πιθανότητα απόκτησης ενός χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων αντίστοιχο με εκείνο της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις θεωρείτο πολύ μακρινό ενδεχόμενο και γι’ αυτό είχε κριθεί ότι η ασφαλέστερη επιλογή για την παραγωγή νέων ροών εσόδων, ήταν η επένδυση στα ακίνητα – ακόμη και μέσω μίας δύσκολης συμφωνίας, με υψηλό δανεισμό, όπως εκείνης της Prodea.

Ωστόσο, όταν προέκυψε η ευκαιρία απόκτησης της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η διοίκηση του Ομίλου άρχισε να έχει δεύτερες σκέψεις για την συναλλαγή με την Prodea, καθώς οι παραχωρήσεις θα συνέβαλαν σε παρόμοιους επιχειρηματικούς στόχους, χωρίς τον υψηλό δανεισμό και το τίμημα που συνόδευαν την εξαγορά των ακινήτων.