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ΕΛΣΤΑΤ: Ηχηρή αύξηση 46,9% των λοιμωδών κρουσμάτων το 2024
Υγεία
12:38 - 27 Οκτ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ηχηρή αύξηση 46,9% των λοιμωδών κρουσμάτων το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει (27/10) τα προσωρινά στοιχεία του έτους 2024 για τα Λοιμώδη Νοσήματα, τα οποία προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), πρώην Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Ο ΕΟΔΥ καταγράφει και επιβεβαιώνει τα δηλωθέντα κρούσματα μέσω του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης που διαθέτει, με βάση την υποχρεωτική δήλωση αυτών.

Τα κρούσματα των λοιμωδών νοσημάτων το 2024 ανήλθαν σε 6.134 έναντι 4.177 κρουσμάτων που δηλώθηκαν κατά το 2023 παρουσιάζοντας αύξηση 46,9%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση (93,4%) παρουσίασαν τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης (2.305 από 1.192) ενώ καταγράφηκαν και 38 κρούσματα ιλαράς.

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Στη σχετική έρευνα, παρουσιάζεται επίσης ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων και η εποχικότητα έξι λοιμωδών νοσημάτων, τα οποία εμφάνισαν περισσότερα από 200 επιβεβαιωθέντα και νοσηλευθέντα κρούσματα το έτος 2024. Η γρίπη παρουσίασε εποχικότητα κυρίως τους χειμερινούς μήνες, ενώ τα περιστατικά μειώθηκαν την άνοιξη και παρέμειναν χαμηλά από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο. Συνολικά, αναφέρθηκαν 2.305 κρούσματα για το 2024 σε σχέση με 1.192 το 2023, καθιστώντας τη γρίπη τη συχνότερη λοίμωξη του έτους, με ποσοστό αύξησης 93,4%. Συγκριτικά με το 2023, το 2024 η σαλμονέλωση αυξήθηκε κατά 12,4% και η φυματίωση μειώθηκε κατά 19,2%. Με βάση τον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, η σαλμονέλωση εμφάνισε τα περισσότερα κρούσματα τους καλοκαιρινούς μήνες, από Ιούνιο έως και Οκτώβριο, ενώ τα περισσότερα κρούσματα φυματίωσης παρουσιάστηκαν τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Δεκέμβριο. Η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο παρουσίασε συνολικά 908 κρούσματα, με αυξητική τάση από το Μάιο έως τον Οκτώβριο. Σε σχέση με το 2023, το 2024 παρατηρήθηκε αύξηση 37,8%. Ο κοκκύτης κατέγραψε 440 κρούσματα το 2024 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2023 κατά το οποίο δηλώθηκαν 12 κρούσματα. Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου κατέγραψε συνολικά με 220 κρούσματα, εμφανίζοντας θερινή εποχικότητα, καθώς τα περιστατικά περιορίζονται στους μήνες από Ιούνιο έως Οκτώβριο. Σε σχέση με το 2023 η λοίμωξη αυξήθηκε κατά 35,8%.

Το 2024, τα περισσότερα κρούσματα των έξι λοιμωδών νοσημάτων καταγράφηκαν κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριμένα, η γρίπη παρουσίασε μεγάλη συγκέντρωση στις Περιφέρειες Αττικής (1.289,) Θεσσαλίας (330) και Κεντρικής Μακεδονίας (201), η σαλμονέλωση στις Περιφέρειες Αττικής (356), Κεντρικής Μακεδονίας (118) και Πελοποννήσου (86), η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο στις Περιφέρειες Αττικής (525), Κεντρικής Μακεδονίας (106) και Κρήτης (95). Τα περισσότερα κρούσματα του κοκκύτη καταγράφηκαν στις Περιφέρειες Αττικής (162) και Θεσσαλίας (91) και τα κρούσματα της φυματίωσης στις Περιφέρειες Αττικής (175), Κεντρικής Μακεδονίας (43) και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (26). Τέλος η λοίμωξη από ιό του δυτικού Νείλου παρουσιάστηκε στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (81) και Θεσσαλίας (61).

Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 το έτος 2024 ανήλθε σε 517.078 έναντι 993.513 το 2023, παρουσιάζοντας μείωση 48%. Τα περισσότερα κρούσματα παρουσιάζονται στην Περιφέρεια Αττικής (240.758) με ποσοστό 46,6% και ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (66.551) με ποσοστό 12,9% και Θεσσαλίας (31.204) και Δυτικής Ελλάδας (31.020) με ποσοστό 6,0%.

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Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2025 - 13:00
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