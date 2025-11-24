Γεωργιάδης για έκθεση ΟΟΣΑ: Οι δείκτες Υγείας θα βελτιωθούν του χρόνου - Λάθος καταγραφή ΕΛΣΤΑΤ

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία για την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία εμφανίζει την Ελλάδα ουραγό σε κρίσιμους δείκτες δημόσιας Υγείας.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η έκθεση έχει αρνητικά στοιχεία, αλλά υπογράμμισε ότι η χώρα παραμένει πρώτη παγκοσμίως σε αναλογία γιατρών. Σχετικά με τους χρόνους μεταφοράς ασθενών, επισήμανε ότι οι μέσοι όροι είναι υψηλότεροι λόγω της νησιωτικής μορφής της χώρας, ενώ έδωσε έμφαση στη νέα δυνατότητα ψηφιακής ή τηλεφωνικής κράτησης ραντεβού με ειδικευμένους γιατρούς.

«Από την 1η Οκτωβρίου πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν κλείσει δωρεάν ραντεβού σε δημόσιες δομές, περίπου το 10% του ελληνικού πληθυσμού», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στις διεθνείς μετρήσεις. Παράλληλα, αμφισβητεί τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που χρησιμοποιούνται από τον ΟΟΣΑ, κατηγορώντας τη μεθοδολογία για «λάθος καταγραφή».

Στην αντιπαράθεση, ο κ. Καζαμίας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου του ΟΟΣΑ σε μεταφορά ασθενών, νοσηλευτικό προσωπικό και ποσοστά πρόληψης, όπως οι μαστογραφίες, που ανέρχονται μόλις στο 14%. Τόνισε επίσης την αύξηση της ιδιωτικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση της Υγείας από 34% πριν δύο χρόνια σε 39% σήμερα, καταδεικνύοντας μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει «το καλύτερο σύστημα στη Γη» για τη διαχείριση των ραντεβού και των προληπτικών εξετάσεων, ενώ απάντησε με χιούμορ στην παρατήρηση του κ. Καζαμία για ενημέρωση των πολιτών: «Θα βάλουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να τους “δέρνει” για να πάνε να κάνουν ψηφιακή μαστογραφία, αφού αυτό πιστεύετε…».

Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επόμενη χρονιά, δηλώνοντας: «Είναι αδύνατον να μην έχουν αποτυπωθεί αυτά που έχουμε κάνει, όποια μέθοδο και να χρησιμοποιήσουμε. Του χρόνου οι δείκτες θα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ».