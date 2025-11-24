ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεωργιάδης για έκθεση ΟΟΣΑ: Οι δείκτες Υγείας θα βελτιωθούν του χρόνου - Λάθος καταγραφή ΕΛΣΤΑΤ
Υγεία
18:52 - 24 Νοε 2025

Γεωργιάδης για έκθεση ΟΟΣΑ: Οι δείκτες Υγείας θα βελτιωθούν του χρόνου - Λάθος καταγραφή ΕΛΣΤΑΤ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία για την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία εμφανίζει την Ελλάδα ουραγό σε κρίσιμους δείκτες δημόσιας Υγείας.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η έκθεση έχει αρνητικά στοιχεία, αλλά υπογράμμισε ότι η χώρα παραμένει πρώτη παγκοσμίως σε αναλογία γιατρών. Σχετικά με τους χρόνους μεταφοράς ασθενών, επισήμανε ότι οι μέσοι όροι είναι υψηλότεροι λόγω της νησιωτικής μορφής της χώρας, ενώ έδωσε έμφαση στη νέα δυνατότητα ψηφιακής ή τηλεφωνικής κράτησης ραντεβού με ειδικευμένους γιατρούς.

«Από την 1η Οκτωβρίου πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν κλείσει δωρεάν ραντεβού σε δημόσιες δομές, περίπου το 10% του ελληνικού πληθυσμού», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στις διεθνείς μετρήσεις. Παράλληλα, αμφισβητεί τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που χρησιμοποιούνται από τον ΟΟΣΑ, κατηγορώντας τη μεθοδολογία για «λάθος καταγραφή».

Στην αντιπαράθεση, ο κ. Καζαμίας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου του ΟΟΣΑ σε μεταφορά ασθενών, νοσηλευτικό προσωπικό και ποσοστά πρόληψης, όπως οι μαστογραφίες, που ανέρχονται μόλις στο 14%. Τόνισε επίσης την αύξηση της ιδιωτικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση της Υγείας από 34% πριν δύο χρόνια σε 39% σήμερα, καταδεικνύοντας μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει «το καλύτερο σύστημα στη Γη» για τη διαχείριση των ραντεβού και των προληπτικών εξετάσεων, ενώ απάντησε με χιούμορ στην παρατήρηση του κ. Καζαμία για ενημέρωση των πολιτών: «Θα βάλουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να τους “δέρνει” για να πάνε να κάνουν ψηφιακή μαστογραφία, αφού αυτό πιστεύετε…».

Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επόμενη χρονιά, δηλώνοντας: «Είναι αδύνατον να μην έχουν αποτυπωθεί αυτά που έχουμε κάνει, όποια μέθοδο και να χρησιμοποιήσουμε. Του χρόνου οι δείκτες θα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο 10,6% η ανεργία: Γυναίκες και νέοι συνεχίζουν να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα
Οικονομία

Στο 10,6% η ανεργία: Γυναίκες και νέοι συνεχίζουν να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το α&#039; τρίμηνο 2026
Οικονομία

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το α' τρίμηνο 2026

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Γεωργιάδη και εργαζομένων
Ειδήσεις

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Γεωργιάδη και εργαζομένων

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ