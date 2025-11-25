Κάνουμε τα λόγια PRAKSIS: Ο Δήμος Αιγάλεω στη μάχη κατά του AIDS

Με αφορμή την 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS — η οποία έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από το 1988 — ο Δήμος Αιγάλεω ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με την Ανθρωπιστική Οργάνωση PRAKSIS, προκειμένου να φέρει την ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση πιο κοντά στους πολίτες όλων των ηλικιών.

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού, διοργανώνεται δράση ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δωρεάν εξέτασης για τον HIV (AIDS), τις Ηπατίτιδες Β & C και τη σύφιλη.

Η κινητή μονάδα της PRAKSIS θα βρίσκεται τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, στο Δημαρχείο Αιγάλεω (Ιερά Οδός 364 & Κάλβου), από 10:00 έως 13:00.

Στη δράση, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Reach Out Integrated community healthcare and out-reach services for hard-to-reach populations, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε ενδιαφερόμενος/η θα έχει τη δυνατότητα να υποβληθεί σε γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων για τον HIV, τις Ηπατίτιδες Β & C και τη Σύφιλη.

Το τεστ δίνει αποτέλεσμα σε μόλις 10 λεπτά, είναι δωρεάν, ανώνυμο και ανώδυνο, ενώ διενεργείται σε ένα πλήρως προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα του κάθε εξεταζόμενου/ης.

Η PRAKSIS, με πολυετή εμπειρία στον τομέα της δημόσιας υγείας, συνεχίζει να προσφέρει κρίσιμες υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την υγεία των πολιτών — μια προσπάθεια που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις επόμενες γενιές.

Η δράση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σταθερής δέσμευσης του Δήμου Αιγάλεω να στηρίζει την υγεία και την ευημερία όλων, προάγοντας την έγκαιρη διάγνωση, την προληπτική ενημέρωση και την αλληλεγγύη απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας.