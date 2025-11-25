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Tσιάρας: Στόχος η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από Ιανουάριο
Πολιτική
12:10 - 25 Νοε 2025

Tσιάρας: Στόχος η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον στόχο να γίνουν έως το τέλος της εβδομάδας, τις αποζημιώσεις για τον Daniel που προγραμματίζονται τον Δεκέμβριο καθώς και την ευλογιά των αιγοπροβάτων μίλησε, μεταξύ άλλων, ο  υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας την Τρίτη (25/11). 

Αρχικά, ερωτώμενος στον ΣΚΑΪ εάν θα διαβάσει το βιβλίο του κ. Τσίπρα απάντησε «δεν νομίζω». «Έχω ζήσει άλλωστε την πραγματικότητα που επιχειρεί να περιγράψει ο κ. Τσίπρας. Άρα λίγο πολύ είναι όλα γνωστά. Ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα όσο και αν κάποιος προσπαθεί είτε να την ωραιοποιήσει είτε να την προβάλλει από την δική του οπτική. Η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι μια. Και δυστυχώς δεν είναι ούτε τόσο ευχάριστη, ούτε τόσο ευμενής για τον πρώην πρωθυπουργό».

Δεν υπάρχει δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκει το όνομά μου

«Δεν θα μπορούσα να έχω υπόψιν μου κάτι τέτοιο γιατί αυτό θα ξεπερνούσε την ίδια τη διαδικασία. Προφανώς έχω δεν τα δημοσιεύματα. Ο καθένας έχει την άποψή του για όλα αυτά, εγώ έχω τη δική μου».

Για το εάν εμπλέκεται ο ίδιος, απαντά: «Αν θεωρήσει κανείς ότι οι βουλευτές που προέρχονται από αγροτικούς νομούς δεν έχουν επικοινωνήσει ποτέ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ήταν κάτι ουτοπικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Το να ρωτάει κανείς γιατί καθυστερεί κάποιος 5 χρόνια να πάρει μια επιδότηση ή να ρωτάει θέματα διαδικαστικά, αυτά δεν νομίζω πως είναι ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να μπουν σε μια λογική κριτικής».

«Με έναν ΟΠΕΚΕΠΕ που λειτουργούσε προβληματικά τα προηγούμενα χρόνια και με βουλευτές που προέρχονται από αγροτικούς νομούς προφανώς προέκυπτε ο λόγος και η ανάγκη να ρωτήσουν, να ενημερωθούν γιατί υπάρχουν πολίτες οι οποίοι μπορεί να μην τύχαιναν μιας μη δίκαιης συμπεριφοράς και αυτό είναι μέσα στο έργο και την υποχρέωση κάθε βουλευτή», συνέχισε. «Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα αποδειχτούν με όποια στοιχεία μπορεί να εισφερθούν από τη δικαστική έρευνα και εκεί ο καθένας μας προφανώς θα έχει και το δικό του λόγο».

Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές των αγροτών

Για τους αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις την Κυριακή με μπλόκα και ερωτώμενος για τις πληρωμές, ο κ. Τσιάρας απάντησε: «Έχουμε πει εδώ και καιρό πως ο στόχος μας είναι να δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έως το τέλος του μήνα. Είμαστε απολύτως εστιασμένοι σε αυτόν τον στόχο. Γίνονται αδιανόητες προσπάθειες, καθημερινές συσκέψεις, πολύωρες συσκέψεις, προκειμένου η πληρωμή να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Νομίζω πως εκεί βρισκόμαστε και σήμερα.

Δεν σχολιάζω τις αποφάσεις των αγροτών, αλλά αν ο λόγος είναι οι πληρωμές, γιατί ούτως ή άλλως το χρονοδιάγραμμα το έχουμε θέσει εδώ και καιρό, τότε θα πρέπει να περιμένουν να δουν. Θα γίνει η πληρωμή της βασικής και αμέσως μετά έπεται η πληρωμή του μέτρου ’23. Μέσα στον Δεκέμβριο έχουμε σειρά πληρωμών, αποζημιώσεις Daniel, ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου λόγω του Daniel στη Θεσσαλία, έχουμε τις αποζημιώσεις γενικότερα του ΕΛΓΑ, που θα πληρωθούν νωρίτερα από κάθε φορά και έχουμε και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης του 2024».

Καταθέτουμε νομοσχέδιο ώστε να ενσωματωθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ από 1/1/2026 στην ΑΑΔΕ

Για τον σημερινό ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως: «Λειτουργεί μέσα από μια εντελώς πλαίσιο και το νομοσχέδιο σήμερα κατατίθεται προκειμένου να ψηφιστεί πριν το κλείσιμο της Βουλής για τα Χριστούγεννα, προκειμένου να ενσωματωθεί από 1/1/2026 στην ΑΑΔΕ. Αυτή είναι η πορεία. Σήμερα όμως ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα κάνει τις πληρωμές μέσα από διασταυρωτικούς ελέγχους, μέσα από όλα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να εισφέρει διασταυρωτικά η ΑΑΔΕ για τον κάθε δικαιούχο παραγωγό, για να μην υπάρχουν ζητήματα και να λειτουργήσουμε με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια στη μεταβατική περίοδο. (…) Τα ζητήματα είναι πολλά. Για την κτηνοτροφία, δεν μπορεί να μείνουμε στα παλιά εικονικά βοσκοτόπια για να γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα», επισήμανε.

Για τις μεταρρυθμίσεις είπε πως στο «τέλος της ημέρας θα λειτουργήσουν υπέρ των έντιμων παραγωγών και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τα χρήματα επίσης που δεν θα δοθούν θα ξαναγυρίσουν στην πραγματική παραγωγή και θα δοθούν επιπλέον στους έντιμους παραγωγούς».

«Καμπανάκι» εγρήγορσης για την ευλογία των αιγοπροβάτων

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Τσιάρας είπε πως «είναι μια από τις πιο σημαντικές ιογενείς νόσους που μπορεί να προσβάλλει το ζωικό μας κεφάλαιο. Και έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι της εγρήγορσης πάρα πολλές φορές, με μια σειρά μέτρων βιοσφάλειας τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν και να τηρηθούν, με διοικητικές πράξεις που αφορούν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνοντας την κατεύθυνση και συγκεκριμένες οδηγίες αλλά και με την επιτακτική ανάγκη να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όντως σε ένα οριακό σημείο με αρκετά σημαντικό αριθμό θανατώσεων ζώων και με μια νόσο που έχει δύσκολο, περίεργο επιδημιολογικό μοντέλο και καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε με τη συνεργασία. Πρέπει να βάλουμε όλοι μας, όλες μας τις δυνάμεις για να κλείσουμε τον κύκλο της ευλογιάς, ειδικά το επόμενο χρονικό διάστημα μιας και ο χειμώνας προσφέρεται για τον περιορισμό του αριθμού των κρουσμάτων. Η Ελλάδα δίνει την μεγαλύτερη αποζημίωση για τη θανάτωση ζώων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ο μέσος όρος είναι 90 -95 ευρώ, η μεγαλύτερη αποζημίωση στην Ελλάδα είναι 250 ευρώ. Έχουν δοθεί αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους, τα ζώα των οποίων έχουν θανατωθεί και είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε κάθε ζήτημα που αφορά τους κτηνοτρόφους αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Για τον εμβολιασμό, ο υπουργός επισήμανε πως «έχει παραπεμφθεί στην Εθνική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί εδώ και έναν μήνα και η οποία στελεχώνεται από τους καλύτερους επιστήμονες της χώρας».

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 12:40
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