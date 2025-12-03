Καρκίνος του προστάτη: Το ταξίδι από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία

Η ενημέρωση και η εγρήγορση για τον καρκίνο του προστάτη μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία της νόσου.

Η εξέταση του προστάτη είναι μία διαδικασία που πολλοί άντρες αποφεύγουν. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και με τις γυναίκες, αναφορικά με τις γυναικολογικές εξετάσεις. Δεν ισχύει όμως αφού η εντατική ενημέρωση μας οδηγεί όλες στον γυναικολόγο για προληπτικό έλεγχο και τεστ ΠΑΠ. Με αφορμή τη δράση Movember, που είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη, ας σπάσουμε τη σιωπή και ας συνειδητοποιήσουμε την τεράστια διαφορά που κάνει μία έγκαιρη διάγνωση στο τελικό αποτέλεσμα.

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