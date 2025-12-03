Ταξί: Πορεία προς τη Βουλή μετά την ένταση στο Υπουργείο Μεταφορών - Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους

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Έκτακτη οχηματοπορεία πραγματοποιούν αυτή την ώρα τα ταξί προς τη Βουλή το μεσημέρι της Τετάρτης 3/12 μετά από συγκέντρωση τους στο υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών στον Χολαργό.

Οι αυτοκινητιστές προχωρούν σε πορεία προς τη Βουλή μετά την αποτυχία να συναντήσουν τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τα - μικρής έκτασης- επεισόδια που έλαβαν χώρα έξω από το υπουργείο.

Η πορεία των ιδιοκτητών ταξί έχει «φρακάρει» κεντρικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν στο κέντρο της Αθήνας.

Ένταση σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12), έξω από το υπουργείο Μεταφορών όταν αυτοκινητιστές των ταξί επιχείρησαν να μπουν, ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμόδιους. Το επεισόδιο έγινε όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο Υπουργείο, ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους, με αποτέλεσμα από την πλευρά των ΜΑΤ να γίνει περιορισμένη χρήση χημικών.

Σημειώνεται πως οι ιδιοκτήτες των ταξί εν μέσω της απεργίας έχουν κατασκηνώσει έξω από το υπουργείο Μεταφορών.

Τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στα ταξί συνεχίζονται και σήμερα, Τετάρτη (03/12), στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ).

«Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όρια του!», αναφέρει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, και συνεχίζει:

«Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας.

Πάγια και βασικά αιτήματα μας που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας, εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής.

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.

Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του.», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.