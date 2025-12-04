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Vantive: Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση υιοθέτησης της περιτοναϊκής κάθαρσης στην Ελλάδα
Υγεία
16:49 - 04 Δεκ 2025

Vantive: Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση υιοθέτησης της περιτοναϊκής κάθαρσης στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Vantive,  εταιρία θεραπείας ζωτικών οργάνων με 70ετή παράδοση στην καινοτομία της νεφρολογικής φροντίδας, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της εκστρατείας της για την ευαισθητοποίηση των ασθενών, με τίτλο: «Περιτοναϊκή  Κάθαρση: Από τη διάγνωση της Νεφρικής Νόσου Τελικού Σταδίου στην επιλογή θεραπείας».

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, συγκέντρωσε τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς στη νεφρική φροντίδα, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι νεφρολόγοι, όπως ο Καθηγητής Στυλιανός Παναγούτσος, Πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, καθώς επίσης και τους Προέδρους του Εθνικού Συνδέσμου Ασθενών με Νεφρική Νόσο και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων εκ Νεφρού και Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, που χρειάζονται νεφρικές θεραπείες, εξακολουθούν να δυσκολεύονται στο να έχουν πρόσβαση σε συστηματική φροντίδα. Η απόσταση, η περιορισμένη δυνατότητα του συστήματος υγείας και η οικονομική πίεση συχνά διακόπτουν ή εμποδίζουν τη θεραπεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιτοναϊκή κάθαρση ξεχωρίζει ως θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας στο σπίτι για ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD), προσφέροντας πολλά πλεονεκτήματα που ενισχύουν τη φροντίδα των ασθενών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. Πρόκειται για μια ασφαλή και με επίκεντρο τον ασθενή επιλογή, που υποστηρίζει την ανεξαρτησία και την αυτονομία, εξασφαλίζοντας στους ασθενείς μεγαλύτερο έλεγχο της θεραπεία τους. Τα βασικά οφέλη περιλαμβάνουν τη διατήρηση της υπολειμματικής νεφρικής λειτουργίας, λιγότερες επισκέψεις στο νοσοκομείο και τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης από επαγγελματίες υγείας.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Καθηγητής Στυλιανός Παναγούτσος, Πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και Διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, σημείωσε: «Η Περιτοναϊκή Κάθαρση είναι μια αποδεδειγμένη, με επίκεντρο τον ασθενή θεραπεία, που προσφέρει ευελιξία, ανεξαρτησία και βελτιωμένη ποιότητα ζωής για πολλά άτομα με νεφρική νόσο. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η υιοθέτηση της Περιτοναϊκής Κάθαρσης είναι απαραίτητη -όχι μόνο για να παρέχονται στους ασθενείς περισσότερες επιλογές θεραπείας, αλλά και για να μπορέσει η Ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στη νεφρολογική περίθαλψη. Η εκπαίδευση και η συνεργασία είναι το κλειδί για να καταστεί η Περιτοναϊκή Κάθαρση μια βασική επιλογή για όσους τη χρειάζονται περισσότερο.

Ο Νικόλαος Γραμματικόπουλος, επικεφαλής της Vantive στην Ελλάδα, τόνισε: “Είμαι περήφανος που ηγηθήκαμε στις καμπάνιες ευαισθητοποίησης ασθενών που υποβάλλονται σε Περιτοναϊκή Κάθαρση (ΠΚ), σε συνεργασία με κορυφαίους νεφρολόγους και συλλόγους ασθενών στην Αθήνα αλλά και στην Πάτρα λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Η αποστολή της καμπάνιας μας είναι σαφής: να ενδυναμώσουμε τους ασθενείς μέσω της εκπαίδευσης, να αυξήσουμε την υιοθέτηση της Περιτοναϊκής Κάθαρσης και να υποστηρίξουμε αλλαγές πολιτικής που διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση σε αυτή τη θεραπεία. Σήμερα, η διείσδυση της Περιτοναϊκής Κάθαρσης στην Ελλάδα παραμένει σημαντικά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο[i]. Παραμένοντας σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες υγείας, οργανώσεις ασθενών και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η καμπάνια της Vantive επιδιώκει να γεφυρώσει αυτό το κενό και να διευρύνει τις επιλογές θεραπείας για άτομα που ζουν με νεφρική νόσο τελικού σταδίου.”

[i]End Stage Renal Disease: Chapter 1, Incidence, Prevalence, Patient Characteristics, and TreatmentModalities, pS457

GR-RC00-250025 v1.0 12/2025

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