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Κώτσηρας: Οικοδομούμε μια οικονομία ανθεκτική, που δεν υπονομεύει το μέλλον των ερχόμενων γενεών
Πολιτική
10:10 - 11 Δεκ 2025

Κώτσηρας: Οικοδομούμε μια οικονομία ανθεκτική, που δεν υπονομεύει το μέλλον των ερχόμενων γενεών

Reporter.gr Newsroom
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Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι στο πυρήνα του νέου παραγωγικού μοντέλου που οικοδομούμε, με έμφαση στην εξωστρέφεια, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της καινοτομίας. Αυτό υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας χθες Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στην ετήσια εκδήλωση του ελληνικού δικτύου του UN Global Compact.

Ο κ. Κώτσηρας τόνισε τη σημασία της ισόρροπης ανάπτυξης, που συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική ευημερία, που προστατεύει και αξιοποιεί τον φυσικό πλούτο της χώρας, που προσαρμόζεται στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας, διευκολύνει την καθημερινότητα και προσφέρει ευκαιρίες για όλους.

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, όπως είπε, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαδραματίζει κομβικό ρόλο διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους και προωθώντας μια δίκαιη και αποδοτική φορολογική πολιτική.

Πιο αναλυτικά, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η δημοσιονομική υπευθυνότητα είναι η βάση της βιώσιμης ανάπτυξης, έχοντας οδηγήσει, σε συνδυασμό με τη συστηματική προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, «στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στην αύξηση των επενδύσεων, στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών και στην επίτευξη υψηλού ρυθμού ανάπτυξης για έκτη συνεχή χρονιά» - «μια επίδοση που μας επιτρέπει να επιστρέφουμε με πιο αποδοτικό και άμεσο τρόπο μέρισμα στην ελληνική κοινωνία».

Ταυτόχρονα, «συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, με στόχο να μην απωλέσουμε ούτε ένα ευρώ, όπως έχει αναφέρει και ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης». Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται κρίσιμα προγράμματα για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, όπως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης και ψηφιακής ενδυνάμωσης πολιτών και επιχειρήσεων.

Σε σχέση με τον ρόλο της φορολογικής πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε ιδίως στην πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση, στις φορολογικές εκπτώσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, στην απλοποίηση και κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, στην παροχή φορολογικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας και τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο έργο «Πράσινη Φορολογική Πολιτική», που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του οποίου θα μπορούν να αναλύονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις ενδεχόμενων φορολογικών παρεμβάσεων στο μέλλον.

Παράλληλα, ο κ. Κώτσηρας τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας και ενδυνάμωσης των ενωσιακών θεσμών, της ενιαίας αγοράς και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας μακροπρόθεσμα. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται, άλλωστε, και οι προτεραιότητες που έχει θέσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ως υποψήφιος του Eurogroup – μια υποψηφιότητα «πολύ σημαντική από άποψη συμβολισμού και ουσίας για την ελληνική οικονομία και την πατρίδα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.

«Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να συνδυάζει την ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα, τη δημοσιονομική σταθερότητα με την κοινωνική συνοχή και τη φιλοδοξία με τον ρεαλισμό», σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τονίζοντας ότι η βιωσιμότητα θα πρέπει να είναι σημείο αναφοράς τόσο για την Πολιτεία όσο και για τις επιχειρήσεις.

Καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για διασφάλιση πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και συνθηκών υγιούς ανάπτυξης και υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα διαθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, το ανθρώπινο δυναμικό και τη βούληση να οικοδομήσει μια οικονομία πιο ανθεκτική, εξωστρεφή και δίκαιη, που δημιουργεί ευκαιρίες, χωρίς να υπονομεύει το περιβάλλον και το μέλλον των επόμενων γενεών».

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