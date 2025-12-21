ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εποχική γρίπη: Αυξημένα κρούσματα στην Ευρώπη - Σε επιφυλακή η Ελλάδα
Υγεία
10:09 - 21 Δεκ 2025

Εποχική γρίπη: Αυξημένα κρούσματα στην Ευρώπη - Σε επιφυλακή η Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική άνοδο καταγράφουν τα περιστατικά εποχικής γρίπης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ τις προσεχείς ημέρες αναμένεται αντίστοιχη επιδείνωση και στην Ελλάδα. Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιτήρηση της κατάστασης, καθώς η φετινή περίοδος γρίπης ξεκίνησε περίπου έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενα έτη. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην επικράτηση του υποστελέχους Κ του ιού της γρίπης Α(H3N2).

Όπως επισημαίνει η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κυριαρχία των στελεχών της γρίπης Α(H3N2) και ειδικότερα του υποκλάδου Κ, ο οποίος φαίνεται να μεταδίδεται με αυξημένη ταχύτητα, οδηγώντας σε μεγαλύτερο αριθμό λοιμώξεων. Παρότι έως τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο υποστέλεχος προκαλεί σοβαρότερη νόσηση στον γενικό πληθυσμό, η έντονη διασπορά του επιβαρύνει αισθητά τα συστήματα υγείας, όπως προκύπτει και από πρόσφατες δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το εν λόγω στέλεχος έχει πλέον καταστεί κυρίαρχο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, καλύπτοντας έως και το 90% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία του ιού σε παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών, ενώ σε αρκετές χώρες παρατηρείται άνοδος των νοσηλειών, κυρίως σε άτομα άνω των 65 ετών, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των υγειονομικών αρχών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα εθνικά συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις.

Ενδεικτική είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) δοκιμάζεται έντονα εξαιτίας της απότομης αύξησης των κρουσμάτων γρίπης. Βάσει επίσημων δεδομένων, καθημερινά νοσηλεύονται χιλιάδες ασθενείς, με τις εισαγωγές να αφορούν κυρίως ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις. Οι βρετανικές αρχές κάνουν λόγο για ένα από τα πιο επιβαρυμένα χειμερινά κύματα των τελευταίων ετών, καθώς η έξαρση της γρίπης συμπίπτει με την ταυτόχρονη κυκλοφορία και άλλων αναπνευστικών ιών, προκαλώντας καθυστερήσεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και περιορισμένη διαθεσιμότητα νοσοκομειακών κλινών. Η εικόνα αυτή λειτουργεί ως προειδοποίηση για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπως σημειώνει η κ. Ψαλτοπούλου.

Καθώς η χώρα εισέρχεται στην πιο ψυχρή περίοδο του έτους, οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Ο υποκλάδος Κ του ιού της γρίπης Α(H3N2), που κυκλοφορεί διεθνώς, έχει ήδη εντοπιστεί και στην Ελλάδα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπενθυμίζει ότι η εποχική γρίπη μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων, όταν ένα μολυσμένο άτομο βήχει, φτερνίζεται ή μιλά σε μικρή απόσταση, αλλά και μέσω επαφής με επιφάνειες που έχουν μολυνθεί, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους με ανεπαρκή αερισμό. Η περίοδος των εορτών, με τις αυξημένες κοινωνικές συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους, ευνοεί περαιτέρω τη μετάδοση του ιού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα
Οικονομία

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;
Πολιτική

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;

Το «κατηγορώ» του Τραμπ κατά της Ισπανίας και τι δείχνουν τα στοιχεία
Γιώργος Ραυτόπουλος

Το «κατηγορώ» του Τραμπ κατά της Ισπανίας και τι δείχνουν τα στοιχεία

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα
Περιβάλλον

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ