Εποχική γρίπη: Αυξημένα κρούσματα στην Ευρώπη - Σε επιφυλακή η Ελλάδα

Σημαντική άνοδο καταγράφουν τα περιστατικά εποχικής γρίπης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ τις προσεχείς ημέρες αναμένεται αντίστοιχη επιδείνωση και στην Ελλάδα. Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιτήρηση της κατάστασης, καθώς η φετινή περίοδος γρίπης ξεκίνησε περίπου έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενα έτη. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην επικράτηση του υποστελέχους Κ του ιού της γρίπης Α(H3N2).

Όπως επισημαίνει η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κυριαρχία των στελεχών της γρίπης Α(H3N2) και ειδικότερα του υποκλάδου Κ, ο οποίος φαίνεται να μεταδίδεται με αυξημένη ταχύτητα, οδηγώντας σε μεγαλύτερο αριθμό λοιμώξεων. Παρότι έως τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο υποστέλεχος προκαλεί σοβαρότερη νόσηση στον γενικό πληθυσμό, η έντονη διασπορά του επιβαρύνει αισθητά τα συστήματα υγείας, όπως προκύπτει και από πρόσφατες δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το εν λόγω στέλεχος έχει πλέον καταστεί κυρίαρχο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, καλύπτοντας έως και το 90% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία του ιού σε παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών, ενώ σε αρκετές χώρες παρατηρείται άνοδος των νοσηλειών, κυρίως σε άτομα άνω των 65 ετών, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των υγειονομικών αρχών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα εθνικά συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις.

Ενδεικτική είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) δοκιμάζεται έντονα εξαιτίας της απότομης αύξησης των κρουσμάτων γρίπης. Βάσει επίσημων δεδομένων, καθημερινά νοσηλεύονται χιλιάδες ασθενείς, με τις εισαγωγές να αφορούν κυρίως ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις. Οι βρετανικές αρχές κάνουν λόγο για ένα από τα πιο επιβαρυμένα χειμερινά κύματα των τελευταίων ετών, καθώς η έξαρση της γρίπης συμπίπτει με την ταυτόχρονη κυκλοφορία και άλλων αναπνευστικών ιών, προκαλώντας καθυστερήσεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και περιορισμένη διαθεσιμότητα νοσοκομειακών κλινών. Η εικόνα αυτή λειτουργεί ως προειδοποίηση για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπως σημειώνει η κ. Ψαλτοπούλου.

Καθώς η χώρα εισέρχεται στην πιο ψυχρή περίοδο του έτους, οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Ο υποκλάδος Κ του ιού της γρίπης Α(H3N2), που κυκλοφορεί διεθνώς, έχει ήδη εντοπιστεί και στην Ελλάδα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπενθυμίζει ότι η εποχική γρίπη μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων, όταν ένα μολυσμένο άτομο βήχει, φτερνίζεται ή μιλά σε μικρή απόσταση, αλλά και μέσω επαφής με επιφάνειες που έχουν μολυνθεί, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους με ανεπαρκή αερισμό. Η περίοδος των εορτών, με τις αυξημένες κοινωνικές συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους, ευνοεί περαιτέρω τη μετάδοση του ιού.