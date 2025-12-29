Γεωργιάδης: Στα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο «Έλενα Βενιζέλου» – Έργο €2,5 εκατ. ευρώ

Με επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου», παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα, η Διοικήτρια του νοσοκομείου Νίκη Ταβιανάτου, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Το νέο ΤΕΠ, δυναμικότητας 13 θέσεων, υλοποιήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) με συνολικό προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, ανεξάρτητη μονάδα κλιματισμού και εξαερισμού, σύστημα ταχυδρομείου επικοινωνίας με τα εργαστήρια, σύστημα πυροπροστασίας, αυτόματες θύρες, νέα δάπεδα και WC, WC για ΑΜΕΑ, νέα κουφώματα, εγκαταστάσεις αερίου, νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Μετά τα εγκαίνια, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Καλή χρονιά με υγεία. Σήμερα επισκεφτήκαμε την πλήρως ανακαινισμένη πτέρυγα του νοσοκομείου «Έλενα». Είναι μία μέρα χαράς για το νοσοκομείο μας και ένα σημαντικό βήμα προόδου». Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε παράλληλα ότι, παρά τις ελλείψεις προσωπικού και τις παλαιές υποδομές, η αναβάθμιση αυτή είναι σημαντική και δεσμεύτηκε ότι τα έργα θα συνεχιστούν χωρίς καθυστερήσεις.

Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απώλεια ευρωπαϊκών πόρων ή απεντάξεις έργων από το πρόγραμμα ανακαίνισης, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι αυτά δεν ισχύουν. «Όλα τα έργα παραμένουν ενταγμένα και θα παραδοθούν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματά μας», σημείωσε. Ο ίδιος επεσήμανε ότι το 2024 το Υπουργείο Υγείας δαπάνησε 402 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 240 εκατ., ενώ για το 2025, με στόχο 502 εκατ., οι δαπάνες ήδη φτάνουν τα 615 εκατ., με προοπτική να φτάσουν στα 680 εκατ. ευρώ εντός της εβδομάδας.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε ιδιαίτερα το προσωπικό των νοσοκομείων για τον καθημερινό τους αγώνα και δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση του ΕΣΥ.

Λίγο αργότερα ο Άδωνις Γεωργιάδης ανάρτησε βίντεο από την επίσκεψη του στο Facebook γράφοντας: «Εδώ και μέρες είχαμε ανακοινώσει ότι σήμερα θα κάναμε με τον Μάριο Θεμιστοκλέους τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του «Έλενα Βενιζέλου». Η γνωστή «Συμμορία της Μιζέριας» της Αριστεράς καλούσε σε πανυγειονομική κινητοποίηση διαμαρτυρίας εναντίον μου….αναρτήσεις κλπ τελικά μαζεύτηκαν …..5 άτομα…τους κέρασα και μελομακάρονα, μου έδωσαν οι εργαζόμενοι «λουλούδια» έγιναν τα εγκαίνια όλα καλά. Καλή Χρονιά. Το ΕΣΥ προχωράει μπροστά όσο και να με συκοφαντούν!».