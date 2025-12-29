ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεωργιάδης: Στα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο «Έλενα Βενιζέλου» – Έργο €2,5 εκατ. ευρώ
Υγεία
15:49 - 29 Δεκ 2025

Γεωργιάδης: Στα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο «Έλενα Βενιζέλου» – Έργο €2,5 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου», παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα, η Διοικήτρια του νοσοκομείου Νίκη Ταβιανάτου, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Το νέο ΤΕΠ, δυναμικότητας 13 θέσεων, υλοποιήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) με συνολικό προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, ανεξάρτητη μονάδα κλιματισμού και εξαερισμού, σύστημα ταχυδρομείου επικοινωνίας με τα εργαστήρια, σύστημα πυροπροστασίας, αυτόματες θύρες, νέα δάπεδα και WC, WC για ΑΜΕΑ, νέα κουφώματα, εγκαταστάσεις αερίου, νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Μετά τα εγκαίνια, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Καλή χρονιά με υγεία. Σήμερα επισκεφτήκαμε την πλήρως ανακαινισμένη πτέρυγα του νοσοκομείου «Έλενα». Είναι μία μέρα χαράς για το νοσοκομείο μας και ένα σημαντικό βήμα προόδου». Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε παράλληλα ότι, παρά τις ελλείψεις προσωπικού και τις παλαιές υποδομές, η αναβάθμιση αυτή είναι σημαντική και δεσμεύτηκε ότι τα έργα θα συνεχιστούν χωρίς καθυστερήσεις.

Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απώλεια ευρωπαϊκών πόρων ή απεντάξεις έργων από το πρόγραμμα ανακαίνισης, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι αυτά δεν ισχύουν. «Όλα τα έργα παραμένουν ενταγμένα και θα παραδοθούν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματά μας», σημείωσε. Ο ίδιος επεσήμανε ότι το 2024 το Υπουργείο Υγείας δαπάνησε 402 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 240 εκατ., ενώ για το 2025, με στόχο 502 εκατ., οι δαπάνες ήδη φτάνουν τα 615 εκατ., με προοπτική να φτάσουν στα 680 εκατ. ευρώ εντός της εβδομάδας.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε ιδιαίτερα το προσωπικό των νοσοκομείων για τον καθημερινό τους αγώνα και δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση του ΕΣΥ.

Λίγο αργότερα ο Άδωνις Γεωργιάδης ανάρτησε βίντεο από την επίσκεψη του στο Facebook γράφοντας: «Εδώ και μέρες είχαμε ανακοινώσει ότι σήμερα θα κάναμε με τον Μάριο Θεμιστοκλέους τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του «Έλενα Βενιζέλου». Η γνωστή «Συμμορία της Μιζέριας» της Αριστεράς καλούσε σε πανυγειονομική κινητοποίηση διαμαρτυρίας εναντίον μου….αναρτήσεις κλπ τελικά μαζεύτηκαν …..5 άτομα…τους κέρασα και μελομακάρονα, μου έδωσαν οι εργαζόμενοι «λουλούδια» έγιναν τα εγκαίνια όλα καλά. Καλή Χρονιά. Το ΕΣΥ προχωράει μπροστά όσο και να με συκοφαντούν!».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργιάδης: Στόχος μου ένα δικαιότερο και πιο βιώσιμο σύστημα υποχρεωτικών επιστροφών (clawback)
Πολιτική

Γεωργιάδης: Στόχος μου ένα δικαιότερο και πιο βιώσιμο σύστημα υποχρεωτικών επιστροφών (clawback)

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»
Πολιτική

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Ο Μαρκόπουλος... την είπε στον Άδωνι για το τένις με τον Κασσελάκη
Πολιτική

Ο Μαρκόπουλος... την είπε στον Άδωνι για το τένις με τον Κασσελάκη

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις
Πολιτική

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Φορολογία
10/07/2026 - 20:43

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ