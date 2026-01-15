ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Καμπανάκι» για τη δημόσια υγεία: Επιμένει η γρίπη, πιέζονται τα νοσοκομεία
Υγεία
20:20 - 15 Ιαν 2026

«Καμπανάκι» για τη δημόσια υγεία: Επιμένει η γρίπη, πιέζονται τα νοσοκομεία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η δραστηριότητα της γρίπης στην κοινότητα, με τις νοσοκομειακές εισαγωγές και τα σοβαρά περιστατικά να εμφανίζουν ανοδική πορεία, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 5–11 Ιανουαρίου.

Γρίπη: υψηλή θετικότητα και αυξημένη πίεση στο σύστημα υγείας

Η θετικότητα της γρίπης στην κοινότητα, βάσει του δικτύου επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ, παρουσίασε μικρή περαιτέρω μείωση, παραμένει όμως σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (δίκτυο SARI) καταγράφηκε αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συνεχιζόμενη άνοδος των νέων εισαγωγών λόγω γρίπης, οι οποίες ανήλθαν σε 871, έναντι 722 την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, καταγράφηκαν 15 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και οκτώ θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Τα συνολικά στοιχεία της περιόδου επιτήρησης

Από την έναρξη της επιτήρησης της γρίπης, έχουν καταγραφεί συνολικά 45 περιστατικά με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι. Από τα 2.547 δείγματα που εξετάστηκαν, εντοπίστηκαν 407 θετικά για ιούς γρίπης, σχεδόν αποκλειστικά τύπου Α. Η υποτυποποίηση έδειξε επικράτηση του στελέχους Α(Η3), ενώ μικρότερο ποσοστό αφορούσε τον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Σύσταση ΕΟΔΥ: εμβολιασμός και έγκαιρη ιατρική φροντίδα

Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει ότι ο εμβολιασμός παραμένει το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης, απευθύνοντας ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν χωρίς καθυστέρηση. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της έγκαιρης αναζήτησης ιατρικής βοήθειας με την εμφάνιση συμπτωμάτων, της χρήσης μάσκας σε χώρους με συνωστισμό, καθώς και της τήρησης βασικών μέτρων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο χεριών και ο καλός αερισμός.

Γριπώδης συνδρομή και SARI

Τα κρούσματα γριπώδους συνδρομής (ILI), ανεξαρτήτως παθογόνου, παρουσίασαν μικρή μείωση την εβδομάδα 02/2026. Αντίστοιχα, τα περιστατικά σοβαρής οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού (SARI) ανά 1.000 εισαγωγές μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

COVID-19: ήπια μείωση θετικότητας, περισσότερες εισαγωγές

Η θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων για SARS-CoV-2 σημείωσε μικρή υποχώρηση. Ωστόσο, οι νέες εισαγωγές COVID-19 αυξήθηκαν στις 189, από 147 την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν μία νέα διασωλήνωση και έξι θάνατοι.

RSV: χαμηλά στην κοινότητα, άνοδος στα νοσοκομεία

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) παραμένει σε χαμηλά επίπεδα στην κοινότητα, παρουσιάζοντας μάλιστα μείωση. Στα νοσοκομεία, όμως, η θετικότητα ακολουθεί ανοδική τάση νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, χωρίς να έχει φτάσει ακόμη τα περσινά μέγιστα επίπεδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η κυβέρνηση βάζει όρους, οι αγρότες πιέζουν: Tο δύσκολο ραντεβού στο Μαξίμου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η κυβέρνηση βάζει όρους, οι αγρότες πιέζουν: Tο δύσκολο ραντεβού στο Μαξίμου

Ιστορική ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού: Ο «Κίμων» αλλάζει το δόγμα άμυνας της Ελλάδας
Πολιτική

Ιστορική ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού: Ο «Κίμων» αλλάζει το δόγμα άμυνας της Ελλάδας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα
Υγεία

Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα

Κρυολογήματα: Μύθοι, αλήθειες και πρακτικές συμβουλές
Υγεία

Κρυολογήματα: Μύθοι, αλήθειες και πρακτικές συμβουλές

Σαλμονέλα στη Λαμία - ΕΟΔΥ: Αποφύγετε τα κοτόπουλα για 2-3 ημέρες
Ειδήσεις

Σαλμονέλα στη Λαμία - ΕΟΔΥ: Αποφύγετε τα κοτόπουλα για 2-3 ημέρες

ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 - Οδηγίες και μέτρα προστασίας
Υγεία

ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 - Οδηγίες και μέτρα προστασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβος για πετρέλαιο στα $150

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 18:50

Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ οι τράπεζες: 38 παραβάσεις και πρόστιμα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025

Πολιτική
28/07/2026 - 18:33

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:59

Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Φορολογία
28/07/2026 - 17:55

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:46

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ