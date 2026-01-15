«Καμπανάκι» για τη δημόσια υγεία: Επιμένει η γρίπη, πιέζονται τα νοσοκομεία

Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η δραστηριότητα της γρίπης στην κοινότητα, με τις νοσοκομειακές εισαγωγές και τα σοβαρά περιστατικά να εμφανίζουν ανοδική πορεία, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 5–11 Ιανουαρίου.

Γρίπη: υψηλή θετικότητα και αυξημένη πίεση στο σύστημα υγείας

Η θετικότητα της γρίπης στην κοινότητα, βάσει του δικτύου επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ, παρουσίασε μικρή περαιτέρω μείωση, παραμένει όμως σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (δίκτυο SARI) καταγράφηκε αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συνεχιζόμενη άνοδος των νέων εισαγωγών λόγω γρίπης, οι οποίες ανήλθαν σε 871, έναντι 722 την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, καταγράφηκαν 15 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και οκτώ θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Τα συνολικά στοιχεία της περιόδου επιτήρησης

Από την έναρξη της επιτήρησης της γρίπης, έχουν καταγραφεί συνολικά 45 περιστατικά με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι. Από τα 2.547 δείγματα που εξετάστηκαν, εντοπίστηκαν 407 θετικά για ιούς γρίπης, σχεδόν αποκλειστικά τύπου Α. Η υποτυποποίηση έδειξε επικράτηση του στελέχους Α(Η3), ενώ μικρότερο ποσοστό αφορούσε τον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Σύσταση ΕΟΔΥ: εμβολιασμός και έγκαιρη ιατρική φροντίδα

Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει ότι ο εμβολιασμός παραμένει το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης, απευθύνοντας ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν χωρίς καθυστέρηση. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της έγκαιρης αναζήτησης ιατρικής βοήθειας με την εμφάνιση συμπτωμάτων, της χρήσης μάσκας σε χώρους με συνωστισμό, καθώς και της τήρησης βασικών μέτρων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο χεριών και ο καλός αερισμός.

Γριπώδης συνδρομή και SARI

Τα κρούσματα γριπώδους συνδρομής (ILI), ανεξαρτήτως παθογόνου, παρουσίασαν μικρή μείωση την εβδομάδα 02/2026. Αντίστοιχα, τα περιστατικά σοβαρής οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού (SARI) ανά 1.000 εισαγωγές μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

COVID-19: ήπια μείωση θετικότητας, περισσότερες εισαγωγές

Η θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων για SARS-CoV-2 σημείωσε μικρή υποχώρηση. Ωστόσο, οι νέες εισαγωγές COVID-19 αυξήθηκαν στις 189, από 147 την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν μία νέα διασωλήνωση και έξι θάνατοι.

RSV: χαμηλά στην κοινότητα, άνοδος στα νοσοκομεία

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) παραμένει σε χαμηλά επίπεδα στην κοινότητα, παρουσιάζοντας μάλιστα μείωση. Στα νοσοκομεία, όμως, η θετικότητα ακολουθεί ανοδική τάση νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, χωρίς να έχει φτάσει ακόμη τα περσινά μέγιστα επίπεδα.