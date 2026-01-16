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Καταγγελία του ΙΣΑ για αυξανόμενα περιστατικά βίας στις δομές υγείας σε βάρους του προσωπικού
Υγεία
15:48 - 16 Ιαν 2026

Καταγγελία του ΙΣΑ για αυξανόμενα περιστατικά βίας στις δομές υγείας σε βάρους του προσωπικού

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) εκφράζει έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη βία που καταγράφεται στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας, καθώς όλο και περισσότερες καταγγελίες για λεκτικές και σωματικές επιθέσεις σε βάρος γιατρών και υγειονομικών φτάνουν στην αντίληψή του.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι «ιδιαίτερα στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία, τα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς έχουν πολλαπλασιαστεί, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο και απολύτως μη αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και συνθήκες ανασφάλειας για τους ασθενείς».

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι, μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις του, το θεσμικό πλαίσιο για τη βία κατά των υγειονομικών έχει πρόσφατα αυστηροποιηθεί, με αύξηση των προβλεπόμενων ποινών, αναγνωρίζοντας έτσι τη σοβαρότητα των αδικημάτων που τελούνται εντός των δομών υγείας.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ ζητά την εγκατάσταση μόνιμης και οργανωμένης αστυνομικής παρουσίας στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία και προτίθεται να ζητήσει συνάντηση για το ζήτημα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Γιώργος Πατούλης, τόνισε: «Η βία κατά των γιατρών και των επαγγελματιών υγείας δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή. Με τις παρεμβάσεις του ΙΣΑ, το θεσμικό πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί και οι ποινές έχουν αυξηθεί, αλλά η εφαρμογή του νόμου πρέπει να είναι άμεση και καθολική. Οι γιατροί δεν μπορούν να εργάζονται υπό καθεστώς φόβου. Η Πολιτεία οφείλει να στείλει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής και να διασφαλίσει ότι οι υγειονομικοί θα εργάζονται με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σεβασμό».

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