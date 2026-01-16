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Μπρατάκος: Η αποτελεσματικότητα του πλαισίου αφερεγγυότητας κρίνεται από τη δυνατότητα διάσωσης βιώσιμων επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις
15:34 - 16 Ιαν 2026

Μπρατάκος: Η αποτελεσματικότητα του πλαισίου αφερεγγυότητας κρίνεται από τη δυνατότητα διάσωσης βιώσιμων επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Μπρατάκος και ο Υπεύθυνος Τομέα Μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη, κ. Νίκος Μπρέγιαννος, συναντήθηκαν με εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων για τη λειτουργία του πλαισίου αναγκαστικής εκτέλεσης και αφερεγγυότητας και τις επιπτώσεις του στην πραγματική οικονομία.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ ανέδειξε ως κρίσιμο ζήτημα το δομικό έλλειμμα ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ διαχειριστών μη εξυπηρετούμενων δανείων (servicers) και επιχειρήσεων-οφειλετών, το οποίο στην πράξη δυσχεραίνει τη δυνατότητα έγκαιρης αναδιάρθρωσης και την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων. Τόνισε ότι απαιτείται ένα πιο λειτουργικό και διαφανές πλαίσιο διαπραγμάτευσης, με σαφή χρονοδιαγράμματα και ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματα των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός εξειδικευμένου μηχανισμού διαιτησίας ή διαμεσολάβησης, ο οποίος θα μπορεί να αξιολογεί με τεχνοκρατικά κριτήρια τη βιωσιμότητα επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων αναδιάρθρωσης. Όπως επισημάνθηκε, τόσο οι servicers όσο και τα δικαστήρια δεν διαθέτουν πάντοτε την απαιτούμενη επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική εξειδίκευση για την αποτίμηση σύνθετων επιχειρηματικών σχεδίων (businessplans).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ πρότεινε την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Επιμελητηρίου ως ουδέτερου και αξιόπιστου φορέα, με δυνατότητα έκδοσης μη δεσμευτικών γνωμοδοτήσεων βιωσιμότητας, οι οποίες θα μπορούν να λειτουργούν υποστηρικτικά στη διαδικασία επίλυσης διαφορών και να ενισχύουν την τεκμηρίωση καλής πίστης των επιχειρήσεων που επιδιώκουν πραγματικές λύσεις αναδιάρθρωσης. Παραλλήλως, το ΕΒΕΑθα μπορούσε να λειτουργήσει ως ουδέτερος φορέας διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ οφειλετών και servicers, στη διασφάλιση της διαφάνειας και στην αποφυγή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε ότι στόχος δεν είναι η αποδυνάμωση της πιστωτικής πειθαρχίας, αλλά η διαμόρφωση ενός πλαισίου που ισορροπεί μεταξύ ταχείας εκτέλεσης και διατήρησης παραγωγικού κεφαλαίου, προστατεύοντας βιώσιμες επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας και τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Μπρατάκος δήλωσε: «Η αποτελεσματικότητα του πλαισίου αφερεγγυότητας δεν κρίνεται μόνο από την ταχύτητα των διαδικασιών, αλλά από το αν δημιουργεί πραγματικές δυνατότητες διάσωσης βιώσιμων επιχειρήσεων. Σήμερα παρατηρείται έλλειμμα ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ servicers και επιχειρήσεων, γεγονός που δυσχεραίνει την αναδιάρθρωση και την εξεύρεση λειτουργικών λύσεων. Απαιτείται ένας θεσμοθετημένος εξειδικευμένος μηχανισμός επιλύσεως διαφορών και αξιολόγησης βιωσιμότητας, με τη συμμετοχή φορέων που διαθέτουν γνώση της αγοράς, ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια, η τεκμηρίωση και η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Το ΕΒΕΑ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συμβάλλει ενεργά στον θεσμικό διάλογο για τη βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας, με προτάσεις που ενισχύουν τη λειτουργικότητα της αγοράς και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, χωρίς να υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της πραγματικής οικονομίας».

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