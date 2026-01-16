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Ζελένσκι: Ζητά εγγυήσεις για την μετά Τραμπ εποχή - Στο τραπέζι υπογραφή συμφωνίας στο Νταβός
Ειδήσεις
15:22 - 16 Ιαν 2026

Ζελένσκι: Ζητά εγγυήσεις για την μετά Τραμπ εποχή - Στο τραπέζι υπογραφή συμφωνίας στο Νταβός

Reporter.gr Newsroom
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Την πρόθεση της Ουκρανίας να κινηθεί άμεσα προς μια ειρηνευτική διευθέτηση του πολέμου γνωστοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας μέσα στις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ  στο Νταβός.

Σε δηλώσεις του την Παρασκευή, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι τα έγγραφα για μια συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να υπογραφούν ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συμφωνία στο μεσοδιάστημα. Όπως σημείωσε, μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία που θα έθετε τέλος στις εχθροπραξίες θα μπορούσε να επικυρωθεί στο Νταβός της Ελβετίας, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (19–23 Ιανουαρίου), όπου αναμένεται η παρουσία κορυφαίων διεθνών ηγετών, μεταξύ αυτών και του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ουκρανική αντιπροσωπεία έχει ήδη αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, με στόχο συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο, αλλά και για ένα πακέτο μέτρων που θα στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη και την ευημερία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτών των επαφών, η ουκρανική πλευρά επιδιώκει επίσης να αποκτήσει σαφή εικόνα για τη στάση της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις.

Απαντώντας σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ουκρανία επιθυμούν τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία είναι εκείνη που δυσχεραίνει τη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών. «Είναι ξεκάθαρο ότι οι ΗΠΑ θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος αύριο και εμείς θέλουμε να τελειώσει σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως το Κίεβο χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας με χρονικό ορίζοντα που να υπερβαίνει τη θητεία του εκάστοτε Αμερικανού προέδρου.

Την ίδια στιγμή, από τη Μόσχα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι η Ρωσία εκτιμά τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίλυση της σύγκρουσης, σημειώνοντας πως αυτές «αντιστοιχούν στα συμφέροντα της Ρωσίας». Επιπλέον, έκανε λόγο για μηνύματα από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως η Ρώμη, το Παρίσι και το Βερολίνο, σχετικά με την ανάγκη έναρξης διαλόγου με τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη ως πιθανή ένδειξη αλλαγής στη συνολική δυτική στάση.

Ωστόσο, ο Πεσκόφ επεσήμανε ότι, ενώ η Ρωσία διατηρεί δίαυλο επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχος διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υφίσταται, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για τον ρόλο της Ευρώπης στις μελλοντικές εξελίξεις γύρω από το ουκρανικό ζήτημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/01/2026 - 16:53
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