ΕΟΔΥ: Σταθερά υψηλή η θετικότητα για γρίπη, αυξάνονται οι σοβαρές νοσηλείες

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τη μικρή μείωση που σημειώθηκε την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 19–25 Ιανουαρίου, αυξήθηκαν οι νέες εισαγωγές ασθενών, όπως και οι θάνατοι.

Επιπλέον, παρατηρείται άνοδος της θετικότητας για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) και αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής.

Γριπώδης συνδρομή (ILI, ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός των κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, καταδεικνύοντας σταθεροποίηση σε σχετικά υψηλά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να ξεπεράσει τη μέγιστη τιμή που καταγράφηκε την πρώτη εβδομάδα του 2026.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού (SARI, ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός των κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 (COVID-19)

Η θετικότητα από τους συνολικούς διαγνωστικούς ελέγχους SARS-CoV-2 παρέμεινε σταθερή συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 119 νέες εισαγωγές COVID-19, μειωμένες σε σχέση με τις 138 της προηγούμενης εβδομάδας, δύο νέες διασωληνώσεις και οκτώ θάνατοι.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, όπως εκτιμάται από το δίκτυο Sentinel ΠΦΥ, συνεχίζει την πτωτική της τάση, παραμένοντας όμως σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (δίκτυο SARI) παρατηρήθηκε επίσης μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές λόγω γρίπης παρουσίασαν μικρή αύξηση (649 έναντι 613 την εβδομάδα 03/2026). Καταγράφηκαν 19 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 12 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά, από την έναρξη της επιτήρησης, έχουν καταγραφεί 105 κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 36 θάνατοι.

Από τα 2.952 δείγματα που εξετάστηκαν (Sentinel κοινότητας, SARI και νοσοκομεία εκτός δικτύου), 536 ήταν θετικά για ιούς γρίπης, εκ των οποίων 535 τύπου Α και ένα τύπου Β. Από τα 387 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 267 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 120 στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός και συστήνει έντονα στα άτομα υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν άμεσα, να αναζητήσουν έγκαιρη ιατρική φροντίδα σε περίπτωση συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, και να χρησιμοποιούν μάσκα σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, προτείνεται η τήρηση βασικών προστατευτικών μέτρων, όπως αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο χεριών και καλός αερισμός των χώρων.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV)

Η θετικότητα για RSV παρουσίασε αύξηση τόσο στην κοινότητα (Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία του δικτύου SARI σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.