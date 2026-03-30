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Ευρώπη: 1.000.000 θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί το 2023
Ειδήσεις
22:10 - 30 Μαρ 2026

Ευρώπη: 1.000.000 θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί το 2023

Reporter.gr Newsroom
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Το 2023, εκτιμάται ότι 1,0 εκατομμύριο άνθρωποι κάτω των 75 ετών στην ΕΕ πέθαναν από ασθένειες και καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί ή προληφθεί.

Από αυτούς τους θανάτους, οι 376.434 οφείλονταν σε θεραπεύσιμες παθήσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μέσω ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, ενώ οι 655.321 σχετίζονταν με αποτρέψιμες ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν περιοριστεί μέσω αποτελεσματικών πολιτικών δημόσιας υγείας.

Ο τυποποιημένος δείκτης θνησιμότητας από όλες τις αποτρέψιμες αιτίες ανήλθε σε 237,7 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, εκ των οποίων 86,8 αφορούσαν θεραπεύσιμες και 150,9 αποτρέψιμες παθήσεις.

Η ισχαιμική καρδιοπάθεια Νο1 «αντιμετωπίσιμη» αιτία θανάτου

Η πιο συχνή αιτία θανάτου από θεραπεύσιμες παθήσεις ήταν η ισχαιμική καρδιοπάθεια, με 72.845 θανάτους (16,6 ανά 100.000 κατοίκους). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχαιμική καρδιοπάθεια κατατάσσεται τόσο στις θεραπεύσιμες όσο και στις αποτρέψιμες παθήσεις, με το συνολικό αριθμό θανάτων (145.689) να κατανέμεται μεταξύ των δύο κατηγοριών. Ακολουθούν ο καρκίνος του παχέος εντέρου με 56.993 θανάτους (13,0 ανά 100.000 κατοίκους) και ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες με 39.989 θανάτους (9,2 ανά 100.000 κατοίκους).

Όσον αφορά τις αποτρέψιμες ασθένειες, οι πιο συχνές αιτίες θανάτου ήταν ο καρκίνος του πνεύμονα με 135.584 θανάτους (30,8 ανά 100.000 κατοίκους), η ισχαιμική καρδιοπάθεια με 72.845 θανάτους (16,6 ανά 100.000 κατοίκους) και οι διαταραχές και δηλητηριάσεις που σχετίζονται με το αλκοόλ, με 50.593 θανάτους (11,7 ανά 100.000 κατοίκους).

Το 2023, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η Λετονία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό αποτρέψιμων θανάτων, με 498,5 ανά 100.000 κατοίκους (189,5 θεραπεύσιμες και 309,0 αποτρέψιμες αιτίες). Ακολούθησαν η Ουγγαρία με 472,7 (172,3 θεραπεύσιμες και 300,4 αποτρέψιμες) και η Ρουμανία με 463,7 (199,7 θεραπεύσιμες και 264,0 αποτρέψιμες).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο με 152,6 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους (62,9 θεραπεύσιμες και 89,7 αποτρέψιμες), στο Λουξεμβούργο με 157,6 (51,7 θεραπεύσιμες και 105,9 αποτρέψιμες) και στην Ιταλία με 160,3 (61,9 θεραπεύσιμες και 98,4 αποτρέψιμες).

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