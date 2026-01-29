Συνάντηση Μητσοτάκη – Βοτρέν: Στρατηγική προτεραιότητα η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία

Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκε σήμερα (Πέμπτη, 29/1) ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση για ενίσχυση και εμβάθυνση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, καθώς και για την ανανέωση κατά το επόμενο χρονικό διάστημα της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης σχετικά με τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμα τη σημασία των συνεργειών ανάμεσα στις αμυντικές βιομηχανίες των δύο χωρών.

«Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά στην Αθήνα», είπε κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η εταιρική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας «αποτελεί μία από τις στενότερες που έχουμε, σε μία πληθώρα τομέων».

«Στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας έχουμε οικοδομήσει μια διμερή στρατηγική εταιρική σχέση πολύ βαθιά», σημείωσε στη συνέχεια και αναφέρθηκε στην παράδοση της πρώτης φρεγάτας Belharra «Κίμων», την οποία η Γαλλίδα υπουργός είχε επισκεφτεί νωρίτερα μαζί με τον Έλληνα ομόλογό της, Νίκο Δένδια.

Όπως τόνισε, δε, ο κ. Μητσοτάκης η φρεγάτα «Κίμων» αναδεικνύει «τον δυναμισμό και την αποτελεσματικότητα» της διμερούς συνεργασίας.

«Η επίσκεψή σας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε ένα πολύ σύνθετο διεθνές περιβάλλον, που μεταβάλλεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και θέτει τέλος σε μια σειρά από βεβαιότητες», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός, για να συμπληρώσει πως «εργαζόμαστε από κοινού για την ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης του 2021 όσον αφορά τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.»

«Έχω ζητήσει από τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί η νέα συμφωνία το συντομότερο δυνατό», σημείωσε ακόμη, εκφράζοντας την ελπίδα του να υπογράψει τη συμφωνία με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, μέσα στους προσεχείς μήνες.