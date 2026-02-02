Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Επιστημονική Ημερίδα για την Καρδιαγγειακή Υγεία στο Προεδρικό Μέγαρο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στο Προεδρικό Μέγαρο, η επιστημονική Ημερίδα για την Καρδιαγγειακή Υγεία με τίτλο: «Από την Πρόληψη στην Ακρίβεια: Προώθηση της Καρδιαγγειακής Υγείας μέσω Καινοτομίας και Εξατομικευμένης Φροντίδας – από την Επιστημονική Τεκμηρίωση στην Πραγματική Επίδραση».

Την Ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η Κυπριακή Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης και το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων και προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Κεντρικός ρόλος της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Ιατρική Σχολή του EUC, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση και στον επιστημονικό σχεδιασμό της Ημερίδας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της δέσμευση στην:

πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων,

προαγωγή της εξατομικευμένης ιατρικής,

και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί της ιατρικής και παραϊατρικής επιστήμης, οι οποίοι παρουσίασαν την εμπειρία, τη γνώση και τα αποτελέσματα διεθνών και τοπικών ερευνών αναφορικά με την πρόληψη και την εξατομικευμένη διαχείριση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Διάλογος πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και κοινωνίας

Μέσα από τις θεματικές συνεδρίες και τον ανοιχτό διάλογο με τους συμμετέχοντες και το κοινό, αναδείχθηκε η ανάγκη για εντονότερη συλλογική και θεσμική δράση στον τομέα της πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων, με έμφαση στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσώπησε με χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Σε δήλωσή του, ο Επιστημονικός Πρόεδρος της Ημερίδας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη για την υψηλή αιγίδα που έθεσε στην εκδήλωση, καθώς και προς όλους τους συνδιοργανωτές και υποστηρικτές της Ημερίδας.

Σταθερή δέσμευση στην πρόληψη και την καινοτομία στην ιατρική εκπαίδευση

Όπως τονίστηκε, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ιατρική Σχολή του παραμένουν προσηλωμένοι:

στη συνεχή ενημέρωση των πολιτών,

στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας,

και στην εκπαίδευση της νέας γενιάς ιατρών με σύγχρονες, ανθρωποκεντρικές και τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους.

Με επίκεντρο πάντα τον ασθενή, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τη δημόσια υγεία και τη διεθνή ακαδημαϊκή του παρουσία, εδραιώνοντας τη θέση του ως σημαντικό κέντρο ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.