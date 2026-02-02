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Αποστολάκη: Η συνταγματική αναθεώρηση υπηρετεί μια μικροπολιτική στόχευση του Πρωθυπουργού
Πολιτική
13:36 - 02 Φεβ 2026

Αποστολάκη: Η συνταγματική αναθεώρηση υπηρετεί μια μικροπολιτική στόχευση του Πρωθυπουργού

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα πολιτικής αντεπίθεσης έστειλε τη Δευτέρα (2/2) η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη βάζοντας στο επίκεντρο την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να ανταποκριθεί σε μια πραγματική κοινωνική απαίτηση για πολιτική αλλαγή.  Τόνισε ότι οι εσωκομματικές ιντρίγκες δεν συνεισφέρουν στην άνοδο του ΠΑΣΟΚ και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εργαλειοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση για δικούς του μικροπολιτικούς στόχους.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στα Παραπολιτικά:

« Δεν είναι θετικές οι δημοσκοπήσεις γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ένα στόχο να είναι πρώτο κατά συνέπεια μια δημοσκόπηση που το φέρνει δεύτερο για παράδειγμα δεν είναι μια θετική δημοσκόπηση. Ασφαλώς στο ΠΑΣΟΚ οφείλουμε να είμαστε προβληματισμένοι γιατί ο στόχος του να είμαστε πρώτοι στις εκλογές δεν αφορά μια εσωκομματική ίντριγκα ή έναν ναρκισιστικό πολιτικό στόχο, αφορά αυτό που διαπιστώνουμε ως κοινωνική ανάγκη, το συναντώ πάρα πολύ να με σταματάνε στο δρόμο και να μου λένε οι πολίτες «κάντε κάτι».

Πρέπει όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, να προσπαθήσουμε περισσότερο να κάνουμε κάτι καλύτερα χωρίς να ξεχνάμε ότι η εντολή που έχω από τον κόσμο που με ψήφισε είναι να κάνω θεσμική, σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευσης».

Ερωτηθείσα αν συμφωνεί με τις προτάσεις για διαγραφές στο ΠΑΣΟΚ ανθρώπων που αντιτίθενται στον κ. Ανδρουλάκη

«Η διαρκής συζήτηση για το αν η Αποστολάκη συμφωνεί ή όχι με τις διαγραφές, για το αν συμφωνώ με το ένα ή το άλλο είναι σαν να προστίθεμαι, ακουσίως, σε μια συζήτηση η οποία αυτή τη στιγμή για μένα δεν είναι η προτεραιότητα . Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια ακόμα πιο σοβαρή, επιθετική και πειστική αντιπολίτευση. Έχουμε μπροστά μας την πρόκληση της συνταγματικής αναθεώρησης. Η συνταγματική αναθεώρηση σέρνεται τρία χρόνια και είναι προφανές ότι υπηρετεί μια μικροπολιτική, μικροκομματική στόχευση του Πρωθυπουργού. Δεν είναι και για τον Πρωθυπουργό η καλύτερη περίοδος, μπορεί να μην αμφισβητείται η πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις, και δυστυχώς αυτό είναι μια αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχουμε καταφέρει να περάσουμε από την δεύτερη θέση που ήμασταν στην πρώτη δίνοντας ένα ελπιδοφόρο μήνυμα δυνατότητας πολιτικής ανατροπής αλλά δείτε με τι ζητήματα είναι αντιμέτωπη η κυβέρνηση, δείτε τι συμβαίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δείτε τι συμβαίνει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δείτε τι συμβαίνει με το ζήτημα της υγιεινής, της ασφάλειας, της εργατικής νομοθεσίας και της τήρησής της στη χώρα μας. Άρα είναι μια πολύ έξυπνη διέξοδος για τον Πρωθυπουργό το σημερινό διάγγελμα και εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει ένα λαμπρό πεδίο στο πως θα απαντήσει σε αυτή την πρόκληση».

Δέσμευση στην αυτονομία - Αντίπαλος πόλος η ΝΔ

«Υπάρχουν δύο στρατηγικές αποφάσεις στο ΠΑΣΟΚ από τις οποίες δεν γνωρίζω να αφίσταται κανένας. Η μια είναι η πολιτική του αυτονομία, η δεύτερη είναι η δέσμευση, η συμφωνία ότι ο πολιτικός και ιδεολογικό μας αντίπαλος είναι η ΝΔ άρα πως είναι δυνατόν να λες ότι αυτός είναι ο στόχος σου αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω και να γίνω υπουργός της ΝΔ. Άρα για μένα το γεγονός ότι συζητάμε ζητήματα λυμένα και αυτονόητα είναι εκ του περισσού. Πιθανότητα επανάληψης του μοντέλου συνεργασίας και συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και ΝΔ δεν υπάρχει»

Τραυματισμένη η κυβέρνηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Η κυβέρνηση βγαίνει βαθύτατα τραυματισμένη γιατί δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τον Νεοδημοκρατικό εσμό που αποκαλύφθηκε, αλλά και την οργανωμένη συγκάλυψη. Η εξεταστική επιτροπή έχει ένα πεπερασμένο δεδομένο εκ των πραγμάτων, για μεν τα πολιτικά πρόσωπα η αμνηστία εξασφαλίστηκε με παρέμβαση του Πρωθυπουργού, οι βουλευτές είναι απλοί εντολοδόχοι και στην εξεταστική επιτροπή είναι εντολοδόχοι. Όπως και στα Τέμπη, αυτούς τους οποίους άδειασε λέγοντας ότι ήταν μια κακή στιγμή την οποία επαναλαμβάνει σήμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν εντολοδόχοι δεν αποφάσιζαν οι ίδιοι για το ποιοι μάρτυρες θα κληθούν. Εμείς προτείναμε προανακριτική, δεν έχουμε δυνατότητα να επανέλθουμε».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 13:41
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