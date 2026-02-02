Αυστηρή κριτική της Διαμαντοπούλου για τη στάση Δούκα απέναντι στον Ανδρουλάκη

«Δεν δουλεύουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ένταση», τόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου σχολιάζοντας το πρωί της Δευτέρας (2/2) τη νέα κρίση εσωστρέφειας στο κόμμα που προκύπτει και από τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις.

«Είναι βαρύ να μιλάμε για στόχους, αλλά η αλήθεια είναι ότι με συμπεριφορές που υπάρχουν, αυτό είναι το αποτέλεσμα», τόνισε μιλώντας στο Open. «Ο καθένας πρέπει να απαντήσει τι κάνει για να πάμε μπροστά και αν είμαστε όλοι στην ίδια ταχύτητα και άποψη», πρόσθεσε.

Η καμπάνα ασφαλώς χτυπάει για τον Χάρη Δούκα, ενώ για τον Παύλο Γερουλάνο και τον προβληματισμό που θέτει για τις δημοσκοπήσεις, ήταν πιο ήπια στις αναφορές της.

Επέμεινε, ωστόσο, λέγοντας πως «οτιδήποτε γίνεται για να ενταθεί η εσωστρέφεια είναι σαν να αυτοκτονούμε».

Φωτογραφίζοντας και πάλι το Χάρη Δούκα πρόσθεσε πως «το να λες δεν αμφισβητείται η ηγεσία και όλη η συζήτηση να γίνεται γύρω από αυτό, είναι υπονόμευση του ΠΑΣΟΚ».

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