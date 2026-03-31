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Πώς κοιμόμαστε καλύτερα; Με κλειστή ή ανοιχτή πόρτα στο υπνοδωμάτιο
Υγεία
12:23 - 31 Μαρ 2026

Πώς κοιμόμαστε καλύτερα; Με κλειστή ή ανοιχτή πόρτα στο υπνοδωμάτιο

Reporter.gr Newsroom
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Μετά το debate για το ποιος είναι ο «σωστός» τρόπος να κρεμάμε το χαρτί υγείας, τώρα οι ειδικοί μας θέτουν ένα διαφορετικό ερώτημα: Ύπνος με κλειστή ή ανοιχτή πόρτα;

Στην προσπάθεια για καλό και ξεκούραστο ύπνο, οι ειδικοί… ξεσκονίζουν κάθε λεπτομέρεια. Από τα σωστά σεντόνια και μαξιλάρι μέχρι τη θερμοκρασία του δωματίου. Τώρα όμως την προσοχή τους τραβά ένα διαφορετικό στοιχείο: είναι καλύτερα να κοιμόμαστε με ανοιχτή ή με κλειστή την πόρτα του υπνοδωματίου; Οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ανοιχτή πόρτα βοηθά στην καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. Άλλοι επιμένουν ότι ο ύπνος με κλειστή πόρτα είναι πιο ασφαλής και ποιοτικός. Οι ειδικοί, πάντως, τείνουν ξεκάθαρα προς τη δεύτερη επιλογή.

Ανοιχτή ή κλειστή πόρτα στον ύπνο;

Σύμφωνα με τον Michael J. Breus, κλινικό ψυχολόγο και μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής του Ύπνου, από καθαρά φυσιολογική σκοπιά, η κλειστή πόρτα μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στον χώρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συγκεντρώσεις CO₂ ξεπερνούν τα 2.000 ή και 3.000 ppm, κάτι που έχει συσχετιστεί με πιο ρηχό ύπνο, κόπωση και χαμηλότερη υποκειμενική ποιότητα ξεκούρασης. Η ανοιχτή πόρτα βελτιώνει τον αερισμό και μειώνει τα επίπεδα CO₂. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τα συνολικά οφέλη του να κοιμάται κανείς με κλειστή την πόρτα υπερτερούν.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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