Η Κυτισινικλίνη στο επίκεντρο των εξελίξεων για τη διακοπή του καπνίσματος

Νεότερα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν την Κυτισινικλίνη, ένα φυτικής προέλευσης αλκαλοειδές, ως μια αποτελεσματική και καλά ανεκτή επιλογή για τη διακοπή του καπνίσματος.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος που διοργάνωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», επιβεβαιώνοντας υψηλά ποσοστά επιτυχούς διακοπής του καπνίσματος, τόσο σε καπνιστές συμβατικών προϊόντων όσο και σε χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί τον κυριότερο αλλά αναστρέψιμο παράγοντα νοσηρότητας και πρόωρης θνησιμότητας, ευθυνόμενο για περισσότερους από 8 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Η παρουσία της νικοτίνης σε όλα τα καπνικά προϊόντα την καθιστά βασικό παράγοντα εξάρτησης, ενώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τα προϊόντα αυτά εντάσσονται στο ICD-10 στην ίδια κατηγορία με ουσίες όπως τα οπιοειδή και η κοκαΐνη.

Την ίδια ώρα, η διάδοση εναλλακτικών μορφών καπνού, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα θερμαινόμενα προϊόντα, εντείνει το πρόβλημα της εξάρτησης από τη νικοτίνη. Η αυξανόμενη χρήση τους από νεότερες ηλικιακές ομάδες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς αναγνωρίζονται πλέον ως κρίσιμος παράγοντας δημόσιας υγείας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, συχνά λειτουργούν ως «προθάλαμος» για τη μετάβαση στο συμβατικό κάπνισμα, ενώ η εμπορική προώθηση και οι ελκυστικές γεύσεις ενισχύουν τον εθισμό στη νικοτίνη.

Η επιτυχής διακοπή του καπνίσματος προϋποθέτει συνδυαστική προσέγγιση, που περιλαμβάνει τόσο συμβουλευτική υποστήριξη, όσο και κατάλληλη φαρμακοθεραπεία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε καπνιστή.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, η κα Ιωάννα Μητρούσκα, MD, PhD, MSc, Πνευμονολόγος, παρουσίασε σύγχρονα δεδομένα από διεθνείς κλινικές μελέτες καθώς και την ελληνική εμπειρία. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της κυτισινικλίνης, τόσο με τα καθιερωμένα θεραπευτικά σχήματα όσο και με δοσολογικές προσεγγίσεις που διαφοροποιούνται ως προς τη διάρκεια και τη δοσολογία της θεραπείας.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα δεδομένα που αφορούν τη διακοπή της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων. Η θεραπεία με κυτισινικλίνη έχει υψηλό επίπεδο ανεκτικότητας με γενικά ήπιες και αναστρέψιμες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η εξατομίκευση της θεραπείας και η κατανόηση των αναγκών κάθε ασθενούς αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη βελτίωση της συμμόρφωσης και την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας διακοπής του καπνίσματος.

Με γνώμονα την προαγωγή της δημόσιας υγείας και την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων, η Win Medica υποστηρίζει θεραπευτικές επιλογές για τη διακοπή του καπνίσματος που βασίζονται σε ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση. Στο πλαίσιο αυτό, το προϊόν της εταιρείας Tokovys, με δραστική ουσία την Κυτισινικλίνη, προσφέρει μια αξιόπιστη και καλά ανεκτή θεραπευτική επιλογή για τους καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα.