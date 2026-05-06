ΑΑΔΕ: Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας του Τελωνειακού Σταθμού Μαυροματίου για τη θερινή περίοδο

Συγκεκριμένα, το νέο ωράριο διαμορφώνεται συνολικά ως εξής:
- Θερινή περίοδος (1/04 έως 31/10): Καθημερινά 06:00 - 24:00 (για το τρέχον έτος η εφαρμογή ξεκινά στις 11/05).
- Χειμερινή περίοδος (1/11 έως 31/3): Καθημερινά 08:00 - 22:00.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον Σταθμό Μαυροματίου στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2664 361204, 2664 361200 και στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.