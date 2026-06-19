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Ο ΣΦΕΕ στη BEYOND 2026 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Innovation Meets Industry»
Υγεία
12:49 - 19 Ιουν 2026

Ο ΣΦΕΕ στη BEYOND 2026 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Innovation Meets Industry»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε συνεργασία με τους Industry Disruptors - Game Changers (ΙD-GC), παρέστη στη BEYOND 2026, τη διεθνή έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που διεξάγεται από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo. Στο πλαίσιο της στρατηγικής πρωτοβουλίας Innovation Meets Industry, ο ΣΦΕΕ διοργάνωσε τρία διαδοχικά panels αφιερωμένα στην καινοτομία στον χώρο του Φαρμάκου.

Οι συζητήσεις εστίασαν σε κρίσιμες θεματικές που συνδέουν τη φαρμακοβιομηχανία με την έρευνα, τις startups, τους επενδυτές και την τεχνολογία: από τη χρηματοδότηση της βιοτεχνολογίας και τη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης από το εργαστήριο στην αγορά, έως την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Panel 1 | «Investing in Health Innovation: Capital, Risk and the Greek Biotech Opportunity»

Συζητήθηκαν οι επενδύσεις στη βιοτεχνολογία και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Συμμετείχαν οι: Ολύμπιος Παπαδημητρίου (Πρόεδρος ΣΦΕΕ / Γεν. Διευθυντής Novo Nordisk), Γ. Νούνεσης (Πρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ), Ι. Αλαφάκης (CEO & Co-Founder, maMEDS), Δ. Ιακωβίδης (Partner, Metavallon VC) και Σ. Σταυρίδης (Metabusiness / La French Tech Athens).

Panel 2 | «Greece as a Bioinnovation Hub: From Lab to Market»

Η μετάβαση από την έρευνα στην αγορά και η αξία των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών κέντρων, εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin-offs) και φαρμακευτικών επιχειρήσεων αποτέλεσαν το επίκεντρο της συζήτησης. Συμμετείχαν οι: Β. Κοντοζαμάνης (πρώην Αναπλ. Υπουργός Υγείας), Σ. Φιλώτης (Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ, Αντιπρόεδρος και Γεν. Διευθυντής Pharmaserve-Lilly), Γ. Σκρέτας (Institute for Bioinnovation / ResQ Biotech) και Σ. Μαυρίκου (CEO Ce.B.Tec / Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Panel 3 | «The Data Prescription: Health Data, AI and the Future of Precision Medicine in Greece»

Ο ρόλος των δεδομένων υγείας και της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαμόρφωση εξατομικευμένων μοντέλων φροντίδας διαμορφώνει ήδη νέες προσεγγίσεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Συμμετείχαν οι: Δρ. Α. Αγγελής (Γ.Γ. Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Υγείας), Κ. Παπαγιάννης (Γενικός Γραμματέας ΣΦΕΕ, Country President & Managing Director Novartis Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας), Ι. Καραγιάννης (Πρόεδρος Δ.Σ. Η.Δ.Υ.Κ.Α.), Α. Κακάσης (CEO, AINIGMA Technologies) και A. Jakoncic (Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ, Πρόεδρος MSD Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας).

Συντονιστής των θεματικών panel ήταν ο Δημοσιογράφος της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» Γιώργος Σακκάς.

Η παρουσία του ΣΦΕΕ στη BEYOND 2026 επιβεβαιώνει τον ρόλο του Συνδέσμου ως θεσμικού καταλύτη για την καινοτομία στην Υγεία και αναδεικνύει τις δυνατότητες της Ελλάδας να εξελιχθεί σε αναδυόμενο κόμβο βιοκαινοτομίας και υγειονομικής τεχνολογίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/06/2026 - 12:50
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