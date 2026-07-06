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Βασιλακόπουλος (ΕΟΔΥ): Μέτρα προστασίας προς τους πολίτες για το τοξικό νέφος
Υγεία
12:25 - 06 Ιουλ 2026

Βασιλακόπουλος (ΕΟΔΥ): Μέτρα προστασίας προς τους πολίτες για το τοξικό νέφος

Reporter.gr Newsroom
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Τη χρήση μάσκας από τους πολίτες που βρίσκονται κοντά στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, όπου έχει σχηματιστεί το τοξικό νέφος συνέστησε σήμερα (6/7) ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν άτομα με αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα.    

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, μιλώντας στο Ertnews, ιδανικά όλοι όσοι κινούνται στην ευρύτερη πληγείσα περιοχή θα πρέπει να φορούν προστατευτική μάσκα μέχρι να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, καθώς αναπόφευκτα εκτίθενται σε αιωρούμενα τοξικά σωματίδια που εισέρχονται στον οργανισμό μέσω της αναπνοής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πολίτες με υποκείμενα αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα και θα πρέπει να βρίσκονται σε επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους, ώστε να εξεταστεί αν απαιτείται προσωρινή τροποποίηση της φαρμακευτικής τους αγωγής, όπως προσαρμογή της δοσολογίας ή άλλες παρεμβάσεις, ανάλογα με την κλινική τους εικόνα.

Αναφερόμενος στα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ σημείωσε ότι πολίτες που θεωρούνται υγιείς αλλά παρουσιάζουν έντονο βήχα, δύσπνοια, παραγωγή φλεγμάτων ή αίσθημα σφιξίματος στο στήθος δεν θα πρέπει να αποδίδουν αυτόματα τα συμπτώματα στην έκθεση στο νέφος. Όπως εξήγησε, τέτοιες εκδηλώσεις ενδέχεται να υποκρύπτουν αδιάγνωστες παθήσεις, όπως άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Για τον λόγο αυτό, συνέστησε όσοι εμφανίζουν τέτοια συμπτώματα να απευθύνονται σε πνευμονολόγο, προκειμένου να πραγματοποιείται ιατρική αξιολόγηση, να τίθεται διάγνωση και, όπου απαιτείται, να χορηγείται κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Επισήμανε επίσης ότι τα συγκεκριμένα νοσήματα παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό υποδιάγνωσης, καθώς περίπου ένας στους δύο πάσχοντες δεν γνωρίζει ότι έχει τη νόσο.

Αντίθετα, όπως διευκρίνισε, τα άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα συνήθως εμφανίζουν ήπια ή καθόλου συμπτώματα σε περιπτώσεις προσωρινής επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι σοβαρές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σχετίζονται κυρίως με τη μακροχρόνια έκθεση και όχι με ένα μεμονωμένο επεισόδιο, όπως το συγκεκριμένο. Όπως σημείωσε, από τη στιγμή που έχει σταματήσει η πηγή εκπομπής των ρύπων και τα σωματίδια αρχίζουν να διασκορπίζονται, δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία.

Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των αιωρούμενων σωματιδίων, ο κ. Βασιλακόπουλος διευκρίνισε ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει άμεσα στο αντικείμενο της ειδικότητάς του και παρέπεμψε σε μετεωρολόγους και ειδικούς της ατμοσφαιρικής φυσικής. Ωστόσο εξήγησε ότι, λόγω του μικρού τους βάρους, τα σωματίδια μπορούν να παραμένουν αιωρούμενα και να μεταφέρονται από τους ανέμους, ενώ η διάρκεια παραμονής τους στην ατμόσφαιρα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και τη ροή του αέρα.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως ανέφερε, οι άνεμοι συνέβαλαν στη διασπορά του νέφους προς το Αιγαίο, γεγονός που μείωσε τη συγκέντρωση των ρύπων στην περιοχή και κατ’ επέκταση την ποσότητα που εισπνέουν οι πολίτες.

Παρουσιάζοντας τις οδηγίες προστασίας, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ τόνισε ότι αυτές είναι κοινές για κάθε περιστατικό μεγάλης πυρκαγιάς, ανεξαρτήτως αιτίας. Συγκεκριμένα, συνέστησε:

  • Όσοι δεν έχουν σοβαρό λόγο να βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους να παραμένουν στο σπίτι.
  • Τα παράθυρα να παραμένουν κλειστά.
  • Η χρήση κλιματιστικών να γίνεται κανονικά, καθώς ανακυκλώνουν τον εσωτερικό αέρα χωρίς να εισάγουν εξωτερικό αέρα.
  • Στα οχήματα να χρησιμοποιείται η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα και όχι η εισαγωγή εξωτερικού αέρα.
  • Όσοι κινούνται σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα κοντά στην εστία της ρύπανσης, να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας τύπου Ν95 ή αντίστοιχες, οι οποίες μπορούν να συγκρατούν περίπου το 95% των αιωρούμενων σωματιδίων.

Τέλος, υπογράμμισε ότι μετά την επιστροφή στο σπίτι οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν μπάνιο με άφθονο νερό, ώστε να απομακρύνουν μικροσωματίδια από το δέρμα και τους βλεννογόνους. Επεσήμανε επίσης ότι οι μάσκες μίας χρήσης πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση τους και να μην επαναχρησιμοποιούνται.

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