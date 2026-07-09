ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 - Οδηγίες και μέτρα προστασίας

Το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για τη φετινή περίοδο μετάδοσης ανακοίνωσε σήμερα (9/7) ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σηματοδοτώντας την έναρξη της ετήσιας επιδημιολογικής επιτήρησης της νόσου στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, πρόκειται για ασθενή ηλικίας άνω των 60 ετών, ο οποίος εμφάνισε σοβαρή νευρολογική επιπλοκή με τη μορφή μηνιγγοεγκεφαλίτιδας. Τα πρώτα συμπτώματα παρουσιάστηκαν στα τέλη Ιουνίου, ενώ ως πιθανότερη περιοχή έκθεσης στον ιό εκτιμάται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Επισημαίνεται ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου αποτελεί μια επαναλαμβανόμενη υγειονομική πρόκληση κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, καθώς κυκλοφορεί κάθε χρόνο σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου. Η μετάδοσή του πραγματοποιείται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών.

Στην Ελλάδα, η παρουσία του ιού έχει καταγραφεί σταθερά από το 2010, με αποτέλεσμα η εμφάνιση νέων κρουσμάτων να θεωρείται αναμενόμενη κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου κυκλοφορίας του.

Να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται είτε δεν εμφανίζει καθόλου συμπτώματα, είτε παρουσιάζει ήπια συμπτωματολογία. Ωστόσο, σε μικρό ποσοστό περιπτώσεων, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, σε ανοσοκατασταλμένους και σε ανθρώπους με χρόνια υποκείμενα νοσήματα, η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για την πρόληψη

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι από το Μάιο είχε ήδη ενημερώσει τους επαγγελματίες υγείας σε όλη τη χώρα για την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανά περιστατικά.

Παράλληλα, είχε εκδώσει συστάσεις προς το κοινό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ατομικής προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο περιορισμού του κινδύνου μόλυνσης.

Οι υγειονομικές αρχές συστήνουν:

τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών για το σώμα και τους χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης,

την τοποθέτηση σητών σε παράθυρα και πόρτες,

τη χρήση κουνουπιέρας, κλιματιστικών ή ανεμιστήρων,

την επιλογή κατάλληλου, μακριού ρουχισμού, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών,

την απομάκρυνση κάθε πηγής στάσιμου νερού από αυλές, μπαλκόνια και άλλους ιδιωτικούς χώρους.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η γεωγραφική εξάπλωση του ιού δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια, καθώς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι κλιματικές συνθήκες, η παρουσία κουνουπιών και η κυκλοφορία του ιού σε πληθυσμούς πτηνών.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η εφαρμογή μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην αποφυγή δημιουργίας εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών:

Οι πολίτες πρέπει να ελέγχουν τακτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για σημεία συγκέντρωσης νερού και να τα απομακρύνουν.

Αντικείμενα που συγκρατούν νερό θα πρέπει να αναποδογυρίζονται, να καλύπτονται ή να καθαρίζονται και να ανανεώνεται το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Απαιτείται καθαρισμός υδρορροών, φρεατίων και λουκιών.

Οι αγωγοί εξαερισμού των βόθρων πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλη σήτα.

Περισσότερες πληροφορίες και τα επικαιροποιημένα επιδημιολογικά δεδομένα για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΔΥ.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι ο Οργανισμός θα δημοσιεύει κάθε Τετάρτη νέες εκθέσεις επιτήρησης της λοίμωξης, με τα πιο πρόσφατα δεδομένα για τα καταγεγραμμένα κρούσματα σε επίπεδο Δήμου. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις περιοχές της χώρας όπου έχει επιβεβαιωθεί η κυκλοφορία του ιού κατά την περίοδο μετάδοσης του 2026.