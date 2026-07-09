ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 - Οδηγίες και μέτρα προστασίας
Υγεία
13:49 - 09 Ιουλ 2026

ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 - Οδηγίες και μέτρα προστασίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για τη φετινή περίοδο μετάδοσης ανακοίνωσε σήμερα (9/7) ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σηματοδοτώντας την έναρξη της ετήσιας επιδημιολογικής επιτήρησης της νόσου στη χώρα.      

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, πρόκειται για ασθενή ηλικίας άνω των 60 ετών, ο οποίος εμφάνισε σοβαρή νευρολογική επιπλοκή με τη μορφή μηνιγγοεγκεφαλίτιδας. Τα πρώτα συμπτώματα παρουσιάστηκαν στα τέλη Ιουνίου, ενώ ως πιθανότερη περιοχή έκθεσης στον ιό εκτιμάται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Επισημαίνεται ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου αποτελεί μια επαναλαμβανόμενη υγειονομική πρόκληση κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, καθώς κυκλοφορεί κάθε χρόνο σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου. Η μετάδοσή του πραγματοποιείται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών.

Στην Ελλάδα, η παρουσία του ιού έχει καταγραφεί σταθερά από το 2010, με αποτέλεσμα η εμφάνιση νέων κρουσμάτων να θεωρείται αναμενόμενη κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου κυκλοφορίας του.

Να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται είτε δεν εμφανίζει καθόλου συμπτώματα, είτε παρουσιάζει ήπια συμπτωματολογία. Ωστόσο, σε μικρό ποσοστό περιπτώσεων, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, σε ανοσοκατασταλμένους και σε ανθρώπους με χρόνια υποκείμενα νοσήματα, η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για την πρόληψη

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι από το Μάιο είχε ήδη ενημερώσει τους επαγγελματίες υγείας σε όλη τη χώρα για την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανά περιστατικά.

Παράλληλα, είχε εκδώσει συστάσεις προς το κοινό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ατομικής προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο περιορισμού του κινδύνου μόλυνσης.

Οι υγειονομικές αρχές συστήνουν:

  • τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών για το σώμα και τους χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης,
  • την τοποθέτηση σητών σε παράθυρα και πόρτες,
  • τη χρήση κουνουπιέρας, κλιματιστικών ή ανεμιστήρων,
  • την επιλογή κατάλληλου, μακριού ρουχισμού, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών,
  • την απομάκρυνση κάθε πηγής στάσιμου νερού από αυλές, μπαλκόνια και άλλους ιδιωτικούς χώρους.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η γεωγραφική εξάπλωση του ιού δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια, καθώς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι κλιματικές συνθήκες, η παρουσία κουνουπιών και η κυκλοφορία του ιού σε πληθυσμούς πτηνών.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η εφαρμογή μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην αποφυγή δημιουργίας εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών:

  • Οι πολίτες πρέπει να ελέγχουν τακτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για σημεία συγκέντρωσης νερού και να τα απομακρύνουν.
  • Αντικείμενα που συγκρατούν νερό θα πρέπει να αναποδογυρίζονται, να καλύπτονται ή να καθαρίζονται και να ανανεώνεται το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
  • Απαιτείται καθαρισμός υδρορροών, φρεατίων και λουκιών.
  • Οι αγωγοί εξαερισμού των βόθρων πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλη σήτα.

Περισσότερες πληροφορίες και τα επικαιροποιημένα επιδημιολογικά δεδομένα για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΔΥ.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι ο Οργανισμός θα δημοσιεύει κάθε Τετάρτη νέες εκθέσεις επιτήρησης της λοίμωξης, με τα πιο πρόσφατα δεδομένα για τα καταγεγραμμένα κρούσματα σε επίπεδο Δήμου. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις περιοχές της χώρας όπου έχει επιβεβαιωθεί η κυκλοφορία του ιού κατά την περίοδο μετάδοσης του 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέντε λόγοι που κρατούν το Bitcoin υπό πίεση
Νομίσματα

Πέντε λόγοι που κρατούν το Bitcoin υπό πίεση

To χρηματιστήριο της μπάλας: Ποιες είναι οι 10 ποδοσφαιρικές ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα
Business Facts

To χρηματιστήριο της μπάλας: Ποιες είναι οι 10 ποδοσφαιρικές ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα

Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με τους επενδυτές να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με τους επενδυτές να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βασιλακόπουλος (ΕΟΔΥ): Μέτρα προστασίας προς τους πολίτες για το τοξικό νέφος
Υγεία

Βασιλακόπουλος (ΕΟΔΥ): Μέτρα προστασίας προς τους πολίτες για το τοξικό νέφος

Σωματείο Εργαζομένων ΕΟΔΥ: Ζητά την άμεση στελέχωση των ΚΟΜΥ με μόνιμο προσωπικό
Υγεία

Σωματείο Εργαζομένων ΕΟΔΥ: Ζητά την άμεση στελέχωση των ΚΟΜΥ με μόνιμο προσωπικό

Βασιλακόπουλος (ΕΟΔΥ): Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο
Υγεία

Βασιλακόπουλος (ΕΟΔΥ): Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο

ΕΟΔΥ: Μήνυμα για τη σημασία των εμβολίων στην πρόληψη ασθενειών και τη διαφύλαξη της ζωής
Υγεία

ΕΟΔΥ: Μήνυμα για τη σημασία των εμβολίων στην πρόληψη ασθενειών και τη διαφύλαξη της ζωής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/07/2026 - 14:44

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;

Ειδήσεις
09/07/2026 - 14:35

Μέτσολα: Διάλογος και διπλωματία η λύση στα ανοιχτά ζητήματα Ελλάδας–Τουρκίας

Γιώργος Ραυτόπουλος
09/07/2026 - 14:32

Το «κατηγορώ» του Τραμπ κατά της Ισπανίας και τι δείχνουν τα στοιχεία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 14:26

Μυτιληναίος και Τσάκος συνδυάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με την αποθήκευση

Αυτοδιοίκηση
09/07/2026 - 14:17

Δήμος Αθηναίων: Έκλεισε ο Ξενώνας Φιλοξενίας άστεγων χρηστών παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 14:12

Μπρατάκος: Σημαντικές δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Πορτογαλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 14:07

Η Πειραιώς συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού ελαιόλαδου

Περιβάλλον
09/07/2026 - 14:01

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα

Οικονομία
09/07/2026 - 13:59

Η λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειώσεις τιμών, μίνιμουμ 5%, από 31/8 - Eθελοντική η συμμετοχή των εταιρειών

Ανεμοδείκτης
09/07/2026 - 13:57

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 13:53

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

Business Facts
09/07/2026 - 13:50

Ποιοι είναι οι 5 πιο πλούσιοι ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων στον κόσμο

Υγεία
09/07/2026 - 13:49

ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 - Οδηγίες και μέτρα προστασίας

Νομίσματα
09/07/2026 - 13:45

Πέντε λόγοι που κρατούν το Bitcoin υπό πίεση

Business Facts
09/07/2026 - 13:41

To χρηματιστήριο της μπάλας: Ποιες είναι οι 10 ποδοσφαιρικές ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα

Εμπορεύματα
09/07/2026 - 13:30

Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με τους επενδυτές να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν

Τεχνολογία
09/07/2026 - 13:14

Πάνω από τους μισούς χρήστες του διαδικτύου έχουν αντιμετωπίσει online απάτες

Πολιτική
09/07/2026 - 13:10

Κεραμέως: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών

Ειδήσεις
09/07/2026 - 13:03

Οι δύο «βόμβες» Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 12:54

ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας στη Μαρίνα Φλοίσβου

Πολιτική
09/07/2026 - 12:50

Ανδρουλάκης: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 12:46

Εθνική: Η κρίση στη Μέση Ανατολή πίεσε το κλίμα, όχι τα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών ΜμΕ

Πολιτική
09/07/2026 - 12:37

Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/07/2026 - 12:34

ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντων χούμους μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας

Magazino
09/07/2026 - 12:28

Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Οικονομία
09/07/2026 - 12:26

Φρένο στον πληθωρισμό, όχι στην ακρίβεια τον Ιούνιο – «Καίνε» ενέργεια, ενοίκια και τρόφιμα

Ειδήσεις
09/07/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 12,9% στα εργατικά ατυχήματα το 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/07/2026 - 12:23

Δεν κάνουμε κι έτσι...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
09/07/2026 - 12:20

Το παιχνίδι του Ερντογάν με το casus belli και τα εξοπλιστικά

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 12:08

ΕΣΠ για διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο: Προτείνει εθνικούς ελέγχους και αυστηρές κυρώσεις για προϊόντα από τρίτες χώρες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ