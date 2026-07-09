Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με τους επενδυτές να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές την Πέμπτη (9/7), καθώς οι αγορές αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία ενδέχεται να δυσχεράνουν την πρόοδο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου και να καθυστερήσουν την πλήρη επαναλειτουργία της κρίσιμης ναυτιλιακής διόδου των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κινούνται αυτή την ώρα στα 78,18 δολάρια ανά βαρέλι ελαφρώς ενισχυμένα κατά 0,23%. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται στα 73,59 δολάρια ανά βαρέλι κινούμενο οριακά πάνω από το μηδέν.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (8/7), τόσο το Brent όσο και το WTI είχαν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 22 Ιουνίου.

Μετά το κλείσιμο των αγορών την Τετάρτη, και οι δύο δείκτες ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από ένα δολάριο, αφότου ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε με επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

«Οι επενδυτές επανεκτιμούν πλέον την κατάσταση, ιδιαίτερα καθώς παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο τι θα συμβεί με τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ.

«Η πιθανότητα η επόμενη κίνηση να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης είναι αυτό που, προς το παρόν, εμποδίζει τις τιμές του πετρελαίου να κινηθούν σημαντικά υψηλότερα», πρόσθεσε στο ίδιο φόντο.

Σύμφωνα με πηγές της ασφαλιστικής αγοράς, ορισμένοι ασφαλιστές που καλύπτουν πολεμικούς κινδύνους συνέστησαν στις ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν προσωρινά τα δρομολόγια μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ άλλοι επανεξετάζουν τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους, μετά τις νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που ενίσχυσαν τους φόβους για επιστροφή σε πολεμικές συνθήκες.

Πριν από την τελευταία κλιμάκωση της αμερικανοϊσραηλινής σύγκρουσης με το Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονταν σε πτωτική πορεία, καθώς η αγορά προσπαθούσε να απορροφήσει την αυξημένη προσφορά από τη Μέση Ανατολή, η οποία επανήλθε έπειτα από μια εύθραυστη εκεχειρία, σε συνδυασμό με ενδείξεις αύξησης των αποθεμάτων.

Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος αυτής της θαλάσσιας οδού από την Τεχεράνη αποτελεί το βασικό διαπραγματευτικό της πλεονέκτημα στη σύγκρουση.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για τις ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο και για τις βραχυπρόθεσμες τιμές παραμένουν αμφίρροποι.

Ειδικότερα, η επενδυτική τράπεζα προβλέπει ότι οι ροές θα μπορούσαν να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα έως τα τέλη Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, θα επανέλθουν οι εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο και θα δοθούν επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Σε αυτό το σενάριο, οι διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ θα πρέπει να αυξηθούν κατά περίπου 6,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Στον αντίποδα, σύμφωνα με την Goldman Sachs, μια αποτυχία των συνομιλιών, η κλιμάκωση των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια και το ενδεχόμενο αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω διαταραχές στις ροές.

«Στο βασικό μας σενάριο, το Brent εκτιμούμε ότι θα κινηθεί μεταξύ 75 και 85 δολαρίων το βαρέλι τον επόμενο μήνα, με μια ήπια ανοδική τάση», δήλωσε η Ανίκα Γκούπτα, διευθύντρια μακροοικονομικής έρευνας της WisdomTree.

«Η ανάκαμψη της προσφοράς είναι πραγματική, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το αφήγημα περί υπερπροσφοράς έχει προς το παρόν αποδυναμωθεί, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες, παρότι έχουν βαλτώσει, δεν έχουν καταρρεύσει πλήρως», συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ, η Ρωσία απαγόρευσε την Τετάρτη τις εξαγωγές ντίζελ, με στόχο να στηρίξει την εγχώρια αγορά καυσίμων, καθώς οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε διυλιστήρια προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων και απότομη αύξηση των τιμών.

Αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο - Ενίσχυση για τα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν πτώση το μεσημέρι της Πέμπτης κατά 0,78% στα 48,63 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,80% στα 4,114.72 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι ενισχύεται 1,55% στα 59,44 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός κερδίζει 1,97% στα 6,2278 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο χάνει 0,11% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1430 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχα μικρή πτώση καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,16% με την ισοτιμία στα 1,3407 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα ενισχύεται ελαφρώς 0,05% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8524 λίρα ανά ευρώ.