ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με τους επενδυτές να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν
Εμπορεύματα
13:30 - 09 Ιουλ 2026

Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με τους επενδυτές να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές την Πέμπτη (9/7), καθώς οι αγορές αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία ενδέχεται να δυσχεράνουν την πρόοδο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου και να καθυστερήσουν την πλήρη επαναλειτουργία της κρίσιμης ναυτιλιακής διόδου των Στενών του Ορμούζ.      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κινούνται αυτή την ώρα στα 78,18 δολάρια ανά βαρέλι ελαφρώς ενισχυμένα κατά 0,23%. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται στα 73,59 δολάρια ανά βαρέλι κινούμενο οριακά πάνω από το μηδέν.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (8/7), τόσο το Brent όσο και το WTI είχαν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 22 Ιουνίου.

Μετά το κλείσιμο των αγορών την Τετάρτη, και οι δύο δείκτες ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από ένα δολάριο, αφότου ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε με επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

«Οι επενδυτές επανεκτιμούν πλέον την κατάσταση, ιδιαίτερα καθώς παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο τι θα συμβεί με τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ.

«Η πιθανότητα η επόμενη κίνηση να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης είναι αυτό που, προς το παρόν, εμποδίζει τις τιμές του πετρελαίου να κινηθούν σημαντικά υψηλότερα», πρόσθεσε στο ίδιο φόντο.

Σύμφωνα με πηγές της ασφαλιστικής αγοράς, ορισμένοι ασφαλιστές που καλύπτουν πολεμικούς κινδύνους συνέστησαν στις ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν προσωρινά τα δρομολόγια μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ άλλοι επανεξετάζουν τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους, μετά τις νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που ενίσχυσαν τους φόβους για επιστροφή σε πολεμικές συνθήκες.

Πριν από την τελευταία κλιμάκωση της αμερικανοϊσραηλινής σύγκρουσης με το Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονταν σε πτωτική πορεία, καθώς η αγορά προσπαθούσε να απορροφήσει την αυξημένη προσφορά από τη Μέση Ανατολή, η οποία επανήλθε έπειτα από μια εύθραυστη εκεχειρία, σε συνδυασμό με ενδείξεις αύξησης των αποθεμάτων.

Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος αυτής της θαλάσσιας οδού από την Τεχεράνη αποτελεί το βασικό διαπραγματευτικό της πλεονέκτημα στη σύγκρουση.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για τις ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο και για τις βραχυπρόθεσμες τιμές παραμένουν αμφίρροποι.

Ειδικότερα, η επενδυτική τράπεζα προβλέπει ότι οι ροές θα μπορούσαν να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα έως τα τέλη Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, θα επανέλθουν οι εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο και θα δοθούν επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Σε αυτό το σενάριο, οι διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ θα πρέπει να αυξηθούν κατά περίπου 6,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Στον αντίποδα, σύμφωνα με την Goldman Sachs, μια αποτυχία των συνομιλιών, η κλιμάκωση των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια και το ενδεχόμενο αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω διαταραχές στις ροές.

«Στο βασικό μας σενάριο, το Brent εκτιμούμε ότι θα κινηθεί μεταξύ 75 και 85 δολαρίων το βαρέλι τον επόμενο μήνα, με μια ήπια ανοδική τάση», δήλωσε η Ανίκα Γκούπτα, διευθύντρια μακροοικονομικής έρευνας της WisdomTree.

«Η ανάκαμψη της προσφοράς είναι πραγματική, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το αφήγημα περί υπερπροσφοράς έχει προς το παρόν αποδυναμωθεί, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες, παρότι έχουν βαλτώσει, δεν έχουν καταρρεύσει πλήρως», συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ, η Ρωσία απαγόρευσε την Τετάρτη τις εξαγωγές ντίζελ, με στόχο να στηρίξει την εγχώρια αγορά καυσίμων, καθώς οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε διυλιστήρια προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων και απότομη αύξηση των τιμών.

Αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο - Ενίσχυση για τα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν πτώση το μεσημέρι της Πέμπτης κατά 0,78% στα 48,63 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,80% στα 4,114.72 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι ενισχύεται 1,55% στα 59,44 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός κερδίζει 1,97% στα 6,2278 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο χάνει 0,11% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1430 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχα μικρή πτώση καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,16% με την ισοτιμία στα 1,3407 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα ενισχύεται ελαφρώς 0,05% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8524 λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάνω από τους μισούς χρήστες του διαδικτύου έχουν αντιμετωπίσει online απάτες
Τεχνολογία

Πάνω από τους μισούς χρήστες του διαδικτύου έχουν αντιμετωπίσει online απάτες

Κεραμέως: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών
Πολιτική

Κεραμέως: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών

Οι δύο «βόμβες» Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες
Ειδήσεις

Οι δύο «βόμβες» Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενίσχυση στο πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ
Εμπορεύματα

Ενίσχυση στο πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ

ΔΕΣΦΑ: Αύξηση 15% της ζήτησης φυσικού αερίου και ενίσχυση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΣΦΑ: Αύξηση 15% της ζήτησης φυσικού αερίου και ενίσχυση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία
Εμπορεύματα

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη νέα αύξηση παραγωγής του OPEC+
Εμπορεύματα

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη νέα αύξηση παραγωγής του OPEC+

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/07/2026 - 14:44

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;

Ειδήσεις
09/07/2026 - 14:35

Μέτσολα: Διάλογος και διπλωματία η λύση στα ανοιχτά ζητήματα Ελλάδας–Τουρκίας

Γιώργος Ραυτόπουλος
09/07/2026 - 14:32

Το «κατηγορώ» του Τραμπ κατά της Ισπανίας και τι δείχνουν τα στοιχεία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 14:26

Μυτιληναίος και Τσάκος συνδυάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με την αποθήκευση

Αυτοδιοίκηση
09/07/2026 - 14:17

Δήμος Αθηναίων: Έκλεισε ο Ξενώνας Φιλοξενίας άστεγων χρηστών παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 14:12

Μπρατάκος: Σημαντικές δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Πορτογαλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 14:07

Η Πειραιώς συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού ελαιόλαδου

Περιβάλλον
09/07/2026 - 14:01

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα

Οικονομία
09/07/2026 - 13:59

Η λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειώσεις τιμών, μίνιμουμ 5%, από 31/8 - Eθελοντική η συμμετοχή των εταιρειών

Ανεμοδείκτης
09/07/2026 - 13:57

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 13:53

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

Business Facts
09/07/2026 - 13:50

Ποιοι είναι οι 5 πιο πλούσιοι ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων στον κόσμο

Υγεία
09/07/2026 - 13:49

ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 - Οδηγίες και μέτρα προστασίας

Νομίσματα
09/07/2026 - 13:45

Πέντε λόγοι που κρατούν το Bitcoin υπό πίεση

Business Facts
09/07/2026 - 13:41

To χρηματιστήριο της μπάλας: Ποιες είναι οι 10 ποδοσφαιρικές ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα

Εμπορεύματα
09/07/2026 - 13:30

Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με τους επενδυτές να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν

Τεχνολογία
09/07/2026 - 13:14

Πάνω από τους μισούς χρήστες του διαδικτύου έχουν αντιμετωπίσει online απάτες

Πολιτική
09/07/2026 - 13:10

Κεραμέως: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών

Ειδήσεις
09/07/2026 - 13:03

Οι δύο «βόμβες» Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 12:54

ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας στη Μαρίνα Φλοίσβου

Πολιτική
09/07/2026 - 12:50

Ανδρουλάκης: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 12:46

Εθνική: Η κρίση στη Μέση Ανατολή πίεσε το κλίμα, όχι τα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών ΜμΕ

Πολιτική
09/07/2026 - 12:37

Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/07/2026 - 12:34

ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντων χούμους μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας

Magazino
09/07/2026 - 12:28

Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Οικονομία
09/07/2026 - 12:26

Φρένο στον πληθωρισμό, όχι στην ακρίβεια τον Ιούνιο – «Καίνε» ενέργεια, ενοίκια και τρόφιμα

Ειδήσεις
09/07/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 12,9% στα εργατικά ατυχήματα το 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/07/2026 - 12:23

Δεν κάνουμε κι έτσι...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
09/07/2026 - 12:20

Το παιχνίδι του Ερντογάν με το casus belli και τα εξοπλιστικά

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 12:08

ΕΣΠ για διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο: Προτείνει εθνικούς ελέγχους και αυστηρές κυρώσεις για προϊόντα από τρίτες χώρες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ