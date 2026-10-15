Έντερο, γονίδια και εγκέφαλος: Η κρυφή σύνδεση που επηρεάζει Αυτισμό και ΔΕΠΥ

Μια νέα, επαναστατική μελέτη αποκαλύπτει ότι το μικροβίωμα του εντέρου και οι επιγενετικές αλλαγές κατά τη γέννηση συνεργάζονται, διαμορφώνοντας τη νευροαναπτυξιακή πορεία των παιδιών.

Μια αποκαλυπτική επιστημονική μελέτη από ερευνητές του Κινεζικού Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell Press Blue, φέρνει στο φως μια πρωτοποριακή σύνδεση ανάμεσα στον πρώιμο βιολογικό προγραμματισμό του βρέφους, το μικροβίωμα του εντέρου και τη μετέπειτα νευροαναπτυξιακή του πορεία.

Τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι οι επιγενετικές τροποποιήσεις που υπάρχουν ήδη κατά τη γέννηση, όπως τα πρότυπα μεθυλίωσης του DNA στο αίμα του ομφάλιου λώρου καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κοινότητα των βακτηρίων στο έντερο κατά το πρώτο έτος της ζωής.

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