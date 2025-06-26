Μεγάλη φωτιά στην Παλαιά Φώκαια – Καμένα σπίτια, απεγκλωβισμοί κατοίκων και εκκενώσεις

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/6) στην περιοχή Θυμάρι της Παλαιάς Φώκαιας, σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού, όμως, είχε ήδη προκαλέσει ζημιές σε κάποια σπίτια - με ένα εξ αυτών να έχει καεί ολοσχερώς - και σε ορισμένες καλλιέργειες.

Πιο αναλυτικά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, ενώ λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές Θυμάρι, Τουρκολίμανο (όρμος Καταφύγι), Χάρακα και Τριανταφυλλιά και να κατευθυνθούν προς το Λαύριο.

Μέχρι τις 18:00 περίπου, η ΕΛΑΣ είχε συνδράμει σε 40 περίπου απεγκλωβισμούς κατοίκων. Λίγο μετά τις 16:00 οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν, ωστόσο, είχαν ήδη καεί κάποια σπίτια. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τρία με τέσσερα σπίτια με ζημιές και ένας ακόμη που κάηκε ολοσχερώς, ενώ έχουν καεί και κάποιες καλλιέργειες.

Συνολικά, 163 πυροσβέστες, μαζί με πέντε ομάδες πεζοπόρων, 64 οχήματα, 12 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα δίνουν μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά, η οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροοφορίες γύρω στις 18:00 - 19:00 τέθηκε υπό έλεγχο.

«Δεν μας άφηναν να πάμε στα σπίτια μας, να ανοίξουμε τις βάνες»

«Βλέπω ότι κάηκε το σπίτι μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα», λέει κάτοικος στο Θυμάρι μιλώντας στην ΕΡΤ και προσθέτει: «Καιγόταν και περιμέναμε τόση ώρα την πυροσβεστική να έρθει και δεν μας άφηναν να πάμε στα σπίτια μας για να ανοίξουμε τις βάνες και να βρέξουμε το περιβάλλον για να σταματήσουμε τη φωτιά. Είναι ο κόπος και ο ιδρώτας των δικών μου», κατέληξε.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, δήλωσε το απόγευμα της Πέμπτης (26/6) στο ραδιόφωνο «Αθήνα 9,84» ότι τα μέτωπα μετά από πολλές ώρες είναι σε ύφεση, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Ακόμη, είπε πως δεδομένων των καιρικών συνθηκών και των σφοδρών ανέμων έγινε η μικρότερη δυνατή ζημιά, ενώ σημείωσε ότι η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Είπε, μάλιστα, ότι το λιμενικό σώμα είναι σε ετοιμότητα.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μετέβη στην περιοχή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την διερεύνηση των αιτιών της.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, προς Σούνιο στην αρχή της Παλαιάς Φώκαιας και από Σούνιο στο ύψος του Όρμου Καταφυγή.

Ειδικότερα διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Επί της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου από το ύψος της οδού Δημ. Ευέλπιδος Κούτσια, στο ρεύμα προς Σούνιο

Επί της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου από το ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσας, στο ρεύμα προς Αθήνα

Επί της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Καραμανλή, στο ρεύμα προς Σούνιο

Επί της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου από το ύψος του αρχαιολογικού χώρου Σουνίου, στο ρεύμα προς Σούνιο

Επί της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου από το ύψος της Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Σούνιο

Επί της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου από το ύψος της Αγίας Φωτεινής, στο ρεύμα προς Σούνιο

Επί της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου από το ύψος από το ύψος της οδού Θησείου στο ρεύμα προς Σούνιο

Σε ετοιμότητα και το ΕΚΑΒ

Πέρα από τους 40 απεγκλωβισμούς που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, δεν έχει χρειαστεί οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν έχει χρειαστεί να επέμβουν σε κάποιο περιστατικό στην περιοχή. Ωστόσο, παραμένουν σε επιφυλακή.

Αδιάκοπη είναι η μάχη με τις φλόγες για τους εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες που επιχειρούν στο Θυμάρι στην Παλαιά Φώκαια, όπου δυστυχώς σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες και άλλα απειλούνται άμεσα από αυτές. #φωτια #πυρκαγια #σαμαρειτες#Φωκαια #Θυμαρι pic.twitter.com/xHtugWJ9tc — Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Hellenic Red Cross (@greekredcross) June 26, 2025

«Σύμμαχος» της πυρκαγιάς ο καιρός

Είναι χαρακτηριστική η εικόνα από τον γεωστατικό δορυφόρο Meteosat-12 που δημοσιεύει το METEO και η οποία δείχνει τον καπνό από τη φωτιά στην Παλαιά Φώκαια να έχει μεταφερθεί σε απόσταση περίπου 180 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά και να εντοπίζεται πάνω από τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων.

Από την ανάλυση πραγματικών και προγνωστικών δεδομένων της Πυρομετεωρολογικής Ομάδας FLAME της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προκύπτει ότι κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην Παλαιά Φώκαια Αττικής οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές για τη φωτιά: