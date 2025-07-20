Καύσωνας: Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας

α) Στη Θεσσαλία, Τρίτη και Τετάρτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 43 βαθμούς ενώ στην Αθήνα θα φτάσει τους 38 με 40.

β) Στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσει τους 42 βαθμούς.

γ) Οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας από την Τετάρτη στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και θα κυμαίνονται περί τους 26 με 28 βαθμούς.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν την Πέμπτη και την Παρασκευή. Πιθανή λήξη του καύσωνα αναμένεται το Σάββατο (26/7).