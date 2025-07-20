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Τασούλας: Χρέος μας να ενισχύσουμε τις προσπάθειες για δίκαιη λύση στο Κυπριακό
Πολιτική
12:10 - 20 Ιουλ 2025

Τασούλας: Χρέος μας να ενισχύσουμε τις προσπάθειες για δίκαιη λύση στο Κυπριακό

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή τη σημερινή (20/7) «μαύρη»επέτειο συμπλήρωσης 51 ετών από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δήλωσε πως δεν θα ξεχάσουμε και το χρέος της πατρίδας μας για τη συνέχιση και ενίσχυση των προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.  

Πιο αναλυτικά, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Πενήντα ένα χρόνια μετά από την παράνομη εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, κατά παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, η Μεγαλόνησος εξακολουθεί να παραμένει διχοτομημένη και να βιώνει τις συνέπειες αυτής της βάρβαρης επίθεσης της Τουρκίας: παράνομη τουρκική στρατιωτική κατοχή του ενός τρίτου και πλέον του εδάφους της, μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κυπριακού λαού, αγνοούμενοι, εκτοπισμένοι, εγκλωβισμένοι, παράνομος εποικισμός και καταστροφή της ελληνικής και ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αποτίουμε φόρο τιμής στους Ελλαδίτες και Κυπρίους που αγωνίσθηκαν και θυσιάστηκαν το 1974 για να υπερασπισθούν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την υπόσχεση ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία τους.

Όπως δεν θα ξεχάσουμε και το χρέος της πατρίδας μας για τη συνέχιση και ενίσχυση των προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια μιας ελεύθερης και επανενωμένης Κύπρου.»

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2025 - 11:58
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