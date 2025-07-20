Καύσωνας των έξι 24ώρων – Πού και πότε ο υδράργυρος θα χτυπήσει «κόκκινο»

Σύμφωνα με την ανάλυση των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου, η θερμοκρασία σε επίπεδο 1500 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, από τη Δευτέρα 21/07 μέχρι και την Παρασκευή 25/07 στα Βαλκάνια θα είναι έως και 10 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση τιμή της περιόδου 1991–2020.

Με τα σημερινά δεδομένα, οι μέγιστες θερμοκρασίες στην επιφάνεια του εδάφους φαίνεται ότι θα κυμανθούν σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν και να ξεπερνούν τοπικά τους 44°C.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, σήμερα, Κυριακή, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο.

Τη Δευτέρα (21/7) θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη άνοδος της θερμοκρασίας. Αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς με τις πιο θερμές περιοχές να εντοπίζονται στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο.

Τα χειρότερα έπονται

Τρίτη με Παρασκευή έρχονται τα χειρότερα, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες έως 42 με 43 βαθμούς. Οι πιο υψηλές τιμές του υδράργυρου θα «χτυπήσουν» κυρίως τις τρεις προαναφερθείσες περιοχές, ωστόσο και η υπόλοιπη χώρα θα επηρεαστεί.

Η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο, ενώ και στα νησιά θα καταγραφούν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, φθάνοντας και εκεί σε 40άρια. Σταδιακά η θερμοκρασία θα συσσωρευτεί, οπότε και οι ελάχιστες τιμές όλο και θα ανεβαίνουν, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Έτσι, αναμένεται στα αστικά κέντρα, το θερμόμετρο να μην πέφτει κάτω απο τους 28-29 βαθμούς ούτε το βράδυ.

Η αποδρομή αυτού του κύματος καύσωνα αναμένεται το επόμενο Σαββατοκύριακο 26-27/7.