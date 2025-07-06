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Φοιτητική Κατοικία: Άνω των 500 ευρώ το 60% των διαθέσιμων κατοικιών (πίνακες)
Ακίνητα
09:49 - 06 Ιουλ 2025

Φοιτητική Κατοικία: Άνω των 500 ευρώ το 60% των διαθέσιμων κατοικιών (πίνακες)

Reporter.gr Newsroom
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Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ολοκληρώθηκαν και ήδη έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες των υποψηφίων. Πλέον, η αγωνία περνάει στις οικογένειες των υποψηφίων για την αναζήτηση σπιτιού. Το σπίτι που θα στεγάσει για τα επόμενα τουλάχιστον 4 χρόνια τον νέο φοιτητή. 

Οι οικογένειες των νέων φοιτητών που θα ξεκινήσουν το «σαφάρι» αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάιο, τα ενοίκια κατοικιών σημειώνουν άνοδο 10,4% σε σχέση με το 2024.

Οικονομικά ακίνητα, κατοικίες με ζητούμενο μίσθωμα της τάξεως των 300€-350€, αποτελούν «Όνειρο Θερινής Νυκτός» τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, ιδιαίτερα στις φοιτητικές περιοχές της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, οι κατοικίες άνω του 1ου ορόφου έως 50τμ που διατίθενται με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€, αποτελούν μόλις το 1,04% (0,8% το 2024, 2,89% το 2023, 12,47% το 2022) επί του συνόλου των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών άνω του 1ου ορόφου έως 50τμ.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στις περιοχές των Δυτικών Προαστίων, όπου μόλις το 3,1% (1,6% το 2024, 23,7% το 2023, 14,29% το 2022) των κατοικιών άνω του 1ου ορόφου έως 50τμ διατίθενται με μίσθωμα έως 300€ τη φετινή χρονιά. Στις περιοχές των Νοτίων Προαστίων, των Βορείων Προαστίων και του Πειραιά η διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€ είναι μηδενική. Πρέπει να επισημάνουμε ότι αναφερόμαστε σε κατοικίες έως 50τμ – όχι 50τμ, επομένως σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία αφορούν κατοικίας μικρότερης επιφάνειας, 30-35τμ.

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  • Αθήνα κέντρο: 9 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€/μήνα

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τους παρακάτω πίνακες , ο ενδιαφερόμενος φοιτητής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στο κέντρο της Αθήνας, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τη φετινή χρονιά το 92,49% ( 86,66% το 2024), δηλαδή, σχεδόν 9 στις 10 κατοικίες έως 50τμ, έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι τη φετινή χρονιά, 7 στις 10 κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 501€/μήνα, όταν το 2022 ήταν μόλις 3 στις 10 κατοικίες. Ανάλογα με το ζητούμενο μίσθωμα και τη περιοχή, το ακίνητο ενδέχεται να είναι μερικώς ή/και ολικώς ανακαινισμένο.

  • Στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€ - εκ των οποίων τα 4 άνω των 601€ και τα 2 άνω των 701€.

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Παραδείγματα κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 300/μήνα στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας

Σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες ακινήτων σε ιστοσελίδες, το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€/μήνα, είναι ακίνητα έως 30τμ, επί των πλείστων μη ανακαινισμένα και κυρίως σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας που δεν βρίσκονται στις πρώτες

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  • Αθήνα Δυτικά Προάστια : 8 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€/μήνα

Στις περιοχές των Δυτικών Προαστίων, σχεδόν 8 στις 10 κατοικίες έως 50τμ, έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, εκ των οποίων οι 4 άνω των 500€. Την ίδια περίοδο το 2023, 6 στις 10 κατοικίες είχαν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, εκ των οποίων οι 3 άνω των 500€. Ανάλογα με το ζητούμενο μίσθωμα και τη περιοχή, το ακίνητο ενδέχεται να είναι μερικώς ή/και ολικώς ανακαινισμένο.

  • Στις περιοχές των Δυτικών Προαστίων, 4 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 - εκ των οποίων τα 2 άνω των 601€
  • Αθήνα Νότια Προάστια: 9 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 450€/μήνα

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τους παρακάτω πίνακες, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στα Νότια Προάστια της Αττικής και κυρίως στη Καλλιθέα ή/και Ζωγράφου, η διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€ είναι μηδενική.

Φέτος, σχεδόν 1 στις 10 κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα από 451€ έως 500€, γεγονός που καταδεικνύει την μικρή διαθεσιμότητα ακινήτων με οικονομικότερο ζητούμενο μίσθωμα. Το 72,66% των διαθέσιμων κατοικιών έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 501€/μήνα.

  • Στις περιοχές των Νοτίων Προαστίων, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€ - εκ των οποίων τα 3 άνω των 601€.
  • Αθήνα Βόρεια Προάστια: 8 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€/μήνα

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τους παρακάτω πίνακες, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στις περιοχές των Βορείων Προαστίων της Αττικής, θα πρέπει να γνωρίζει ότι 9 στις 10 κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€/μήνα .

  • Στις περιοχές των Βορείων Προαστίων, 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€ - εκ των οποίων τα 5 άνω των 701€
  • Πειραιάς : 7 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€/μήνα

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τους παρακάτω πίνακες, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στον Πειραιά με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€, η διαθεσιμότητα πλέον είναι μηδενική. Παράλληλα, τη φετινή χρονιά, 1 στις 10 κατοικίες, έχουν ζητούμενο μίσθωμα από 401€ έως 450€. Διαθεσιμότητα καταγράφεται στα υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα, με το 65,96% των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών, να έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 501€ -όταν το 2022 ήταν μόλις το 11,76%.

  • Στις περιοχές του Πειραιά, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€ - εκ των οποίων τα 4 άνω των 601€
  • Θεσσαλονίκη: 7 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€/μήνα

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τους παρακάτω πίνακες , ο ενδιαφερόμενος φοιτητής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στις περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τη φετινή χρονιά το 69,96% (59,8% το 2024), δηλαδή, σχεδόν 7στις 10 κατοικίες έως 50τμ, έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, εκ των οποίων οι 3 άνω των 501€.

Παραδείγματα κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 300/μήνα στις περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες ακινήτων σε ιστοσελίδες, το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€/μήνα, είναι ακίνητα έως 25-30τμ στις δημοφιλείς περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ακίνητα που σε μεγάλο ποσοστό ανακαινισμένα. Ακίνητα μεγαλύτερης επιφάνειας και σε πολλές περιπτώσεις νεότερα ηλικιακά, διατίθενται στη περιοχή του Βαρδάρη.

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