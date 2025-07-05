Μαρινάκης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ανάκτηση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης χαρακτήρισε την ανάκτηση των παράνομα καταβληθεισών αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε πρωινή του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο έλεγχος ξεκινά από τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έχει μεγαλύτερη αξία να το δεις, αν κάποιος έχει πάρει 100, 200, 300, 400, 500 χιλιάρικα αγροτικές επιδοτήσεις, κάτι πρέπει να δεις εκεί. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με πολλές εκτάσεις και πολλά ζώα και δικαίως να τις πήρε, μπορεί και όχι. Εκεί, λοιπόν, με αυτοποιημένες διαδικασίες θα αναζητηθούν τα χρήματα, θα καταλογιστούν. Δεν είναι εύκολη διαδικασία».

Για το πρόστιμο, που έχει επιβληθεί στη χώρα μας από την ΕΕ σημείωσε ότι «θα κοιτάζουμε να μειωθεί το πρόστιμο αυτό, αλλά και να επιμηκυνθεί η αποπληρωμή του, ή τέλος πάντων σε συνεννόηση με την Ευρώπη, στο πλαίσιο του συμψηφισμού, όπως πολύ σωστά είπατε, ούτως ώστε να μην φανεί δηλαδή αυτό το κόστος με τις επιδοτήσεις».

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε ότι «η συγκεκριμένη απόφαση θα ληφθεί, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες» και επανέλαβε ότι κατά την προσωπική του άποψη «ποινικά είναι δύσκολο να δω κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο». Διευκρίνισε, δε, ότι «για τον κ. Βορίδη μένει να δούμε την πρόταση της αντιπολίτευσης, η παραίτησή του έχει να κάνει με το ότι ήθελε ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του και έγινε σεβαστό. Οι τρεις υφυπουργοί σίγουρα δεν εμπλέκονται γιατί ούτε καν ζητήθηκε η άρση της ασυλίας τους. Άρα, για να το κάνουμε σαφές στον κόσμο που μας βλέπει: Οι παραιτήσεις αυτές είχαν να κάνουν με πολιτικούς λόγους κι όχι με ποινικούς λόγους. Τώρα στο ποινικό σκέλος, η ποινική αξιολόγηση μιας υπόθεσης και μάλιστα επειδή μιλάμε για πρόσωπα, το ποινικό δεν συζητείται εν συνόλω, συζητείται ατομικά για την κάθε περίπτωση».

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι «επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, με πρωτοβουλίες υπουργών του και υπουργών του και υφυπουργών του 5.200 φυσικά πρόσωπα οδηγήθηκαν στις αρχές, πολλά εκ των οποίων ήδη δικάζονται για σοβαρά αδικήματα», ενώ σε ό,τι αφορά τη γενικότερη κατάσταση στην Ευρώπη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «πάνω από 2.500 υποθέσεις και πάνω από τις μισές χώρες της Ευρώπης έχουν πολύ παραπάνω καταγγελίες. Και το ξαναλέω η καταγγελία δεν σημαίνει ότι είναι και ενοχή κάποιου, έτσι;».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, αναφερόμενος στη στάση της αντιπολίτευσης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση πάνω σε ένα σοβαρό θέμα για το οποίο δίνουμε απαντήσεις, πάει να χτίσει, να παίξει έναν πολιτικό αντιπολιτευτικό, με όρους στείρας αντιπολίτευσης, παιχνίδι. Και υπάρχουν τρία ψέματα, Πρώτο ψέμα. Έξι χρόνια δεν κάνατε τίποτα συνολικά. Έξι χρόνια κλείσαμε όσες πληγές είχαν κλείσει ολόκληρες δεκαετίες. Έχουμε κλείσει πολλές πληγές, τις συντάξεις και όλα τα κυκλώματα γύρω από τις παράνομες συντάξεις, τις παράνομες συνταγογραφήσεις, τα τελωνεία, τις εφορίες, τις φυλακές, το λαθρεμπόριο καυσίμων. Πάρα πολλές υποθέσεις που σχετίζονταν ή είχαν άμεση εμπλοκή και δημόσιοι λειτουργοί και όλοι αυτοί έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δεύτερο ψέμα σας έπιασαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ -που είναι μια πληγή που προφανώς δεν έχουμε κλείσει σε σχέση με αυτά που σας είπα, τα πολλά που έχουμε κλείσει- με τη «γίδα στην πλάτη» και «γνώριζε ο πρωθυπουργός» με αφορμή και αυτό το περιστατικό. Είναι ο πρωθυπουργός που όχι απλά γνώριζε την παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε το πολιτικό θάρρος και με πολλές παραδοχές να την αντιμετωπίσει. Και προφανώς έπρεπε να κάνουμε και περισσότερα. Γιατί το λέω αυτό; Επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, με πρωτοβουλίες υπουργών του και υπουργών του και υφυπουργών του 5.200 φυσικά πρόσωπα οδηγήθηκαν στις αρχές, πολλά εκ των οποίων ήδη δικάζονται για σοβαρά αδικήματα. Όχι απλά λοιπόν, γνώριζε η κυβέρνηση αυτή την παθογένεια 30 ετών για την οποία η Ελλάδα έχει πληρώσει [...] από το 96 μέχρι σήμερα, μηδενός εξαιρουμένου που έχει κυβερνήσει, 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί ακούω και μια αντιπολίτευση η οποία έχει πέσει από τα σύννεφα. Σοκάρεται με τους διαλόγους. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να πιστέψει...

Και το τρίτο που θέλω να πω, για να απαντήσω και σε αυτό, επειδή κάποιοι λένε το εξής «έχει ουσιαστικά δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα έπρεπε λέει να έχει γραφεία μόνο στην Ελλάδα και ψάχνει μόνο την Ελλάδα». Ξέρετε πόσες καταγγελίες από το 2021 που λειτουργεί μέχρι σήμερα σε όλη την Ευρώπη ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δεν σημαίνει ότι είναι όλες; Πάνω από 2.500 υποθέσεις και πάνω από τις μισές χώρες της Ευρώπης έχουν πολύ παραπάνω καταγγελίες. Και το ξαναλέω η καταγγελία δεν σημαίνει ότι είναι και ενοχή κάποιου, έτσι;».

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ισορροπήσει «μεταξύ της ανάγκης της υποχρέωσης τους απατεώνες να τους πας στη δικαιοσύνη -και το έχουμε κάνει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι με απόλυτη επιτυχία προφανώς, και πριν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- και της άλλης ανάγκης να πληρώσεις τη συντριπτική πλειονότητα που πρέπει να πληρωθούν. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και σου λέει ότι είναι υπό έλεγχο 3, 6, 9.000 ΑΦΜ, η πρώτη σου αντίδραση προφανώς είναι να τα μπλοκάρεις. Και αυτό κάναμε. Στη συνέχεια όμως έχει μια υποχρέωση ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι το υπουργείο, να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι».

Ακολούθως, κ. Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι «η δική μας ευθύνη είναι εκ του αποτελέσματος ότι ενώ έγιναν πολλές προσπάθειες κάθαρσης και σε επίπεδο αποστολής δικογραφιών στην δικαιοσύνη και σε επίπεδο μπλοκαρίσματος ΑΦΜ, και σε επίπεδο διαδικαστικό, παράδειγμα το Κτηματολόγιο, το οποίο καμία κυβέρνηση δεν είχε προχωρήσει και εμείς το ολοκληρώνουμε και ήταν βασική προϋπόθεση να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση ή οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Είναι προφανές εκ του αποτελέσματος ότι οι προσπάθειες αυτές δεν ήταν αρκετές. 'Αρα, στη ζυγαριά που κάποιος πάει και ψηφίζει μέχρι τώρα -έχουμε άλλα δύο χρόνια μπροστά μας- στις επιτυχίες είναι όλα αυτά που σας είπα σε σχέση με τη νομιμότητα, τα πολλά. Στις επιτυχίες δεν είναι έως τώρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Επιπροσθέτως αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα διαχειριστεί το ποινικό σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Για τον κ. Βορίδη μένει να δούμε την πρόταση της αντιπολίτευσης, η παραίτησή του έχει να κάνει με το ότι ήθελε ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του και έγινε σεβαστό. Οι τρεις υφυπουργοί σίγουρα δεν εμπλέκονται γιατί ούτε καν ζητήθηκε η άρση της ασυλίας τους. Άρα, για να το κάνουμε σαφές στον κόσμο που μας βλέπει: Οι παραιτήσεις αυτές είχαν να κάνουν με πολιτικούς λόγους κι όχι με ποινικούς λόγους. Και γι αυτό ακριβώς, όπως είχα πει και την επομένη των παραιτήσεων, ήταν μια ακαριαία αντίδραση της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού με την παραίτηση των υφυπουργών για πολιτικούς λόγους και όχι για ποινικούς. Γι' αυτό και ήταν η πολιτική αξιολόγηση άμεση. Παράδειγμα είδα ένα διάλογο του κ. Κέλλα που βάλατε, όπως και ο ίδιος είπε σε άλλη εκπομπή του σταθμού σας, ότι αυτός ο διάλογος είναι μισός. Αν ακουστεί ο υπόλοιπος μισός διάλογος θα φανεί το αντίθετο.

Τώρα στο ποινικό σκέλος, η ποινική αξιολόγηση μιας υπόθεσης και μάλιστα επειδή μιλάμε για πρόσωπα, το ποινικό δεν συζητείται εν συνόλω, συζητείται ατομικά για την κάθε περίπτωση. Θα εξετάσουμε όταν έρθουν μάλιστα και οι προτάσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, τα στοιχεία». Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, - είναι προσωπικό αυτό το ξαναλέω. Μην βγει κάποιος τίτλος «απόφαση της κυβέρνησης». Είναι όντως δύσκολη απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο θέμα πολιτικό, διαχρονικό, που έχουμε και εμείς την ευθύνη που όπως είπα μας αναλογεί και δεν την κρύβουμε. Ποινικά είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσω ότι υπάρχουν στοιχεία. Η κυβέρνηση θέλει, επειδή η ποινική ή μη εμπλοκή ενός προσώπου είναι μια υψίστης σημασίας υπόθεση. Δηλαδή βάζεις έναν άνθρωπο στα μανταλάκια. Εμείς δεν είμαστε σαν κάποιους άλλους που στήνουμε παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, αυτό είναι αποδεδειγμένο από τη δικαιοσύνη και κρεμάμε ανθρώπους στα μανταλάκια μόνο και μόνο γιατί έτσι θέλουμε πολιτικά, έτσι;».

Επ' αυτού μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης στις επόμενες ημέρες λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν έχει ληφθεί απόφαση ούτε από τον πρωθυπουργό. Είναι σαφές. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες. Θα ληφθεί. Άρα, για να μην παρεξηγηθώ, εγώ μέχρι τώρα δεν βλέπω κάποιο στοιχείο επιβαρυντικό, ποινικό. Το ξαναλέω όχι πολιτικό, ποινικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μέχρι τελευταία στιγμή πραγματικά υπάρχουν πολλές μελέτες που γίνονται, νομικές επεξεργασίες. Είναι ανοιχτό, βεβαίως».

Σε επόμενη ερώτηση για το πώς η κυβέρνηση θα εντοπίσει και θα ανακτήσει τις παράνομα καταβληθείσες αποζημιώσεις, αλλά και το πώς θα διαχειριστεί το πρόστιμο που έχει επιβληθεί στη χώρα μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα: Το ένα ζήτημα είναι το πρόστιμο και το άλλο ζήτημα η αναζήτηση των χρημάτων. Το πρόστιμο, ξεκινάμε από το πρόστιμο. Το πρόστιμο δεν θα μπει στον προϋπολογισμό και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε οι αγρότες μας να επιβαρυνθούν με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες. Δύο κινήσεις θα κάνει η Ελλάδα, συν την αναζήτηση που θα σας απαντήσω ξεχωριστά, των χρημάτων, δύο συν μία. Η μία είναι, θα κοιτάζουμε να μειωθεί το πρόστιμο αυτό και η δεύτερη να επιμηκυνθεί η αποπληρωμή του, ή τέλος πάντων σε συνεννόηση με την Ευρώπη, στο πλαίσιο του συμψηφισμού, όπως πολύ σωστά είπατε, ούτως ώστε να μην φανεί δηλαδή αυτό το κόστος με τις επιδοτήσεις. Εμείς θα κάνουμε προσφυγή. Σίγουρα, δεν θα τον πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι εν συνόλω. Θα ξεκινήσουμε τους ελέγχους από τα μεγαλύτερα ποσά, που δεν σημαίνει ότι αυτός που πήρε πάρα πολλά είναι ένοχος. 'Αρα, όπως καταλαβαίνετε, έχει μεγαλύτερη αξία να το δεις, αν κάποιος έχει πάρει 100, 200, 300, 400, 500 χιλιάρικα αγροτικές επιδοτήσεις, κάτι πρέπει να δεις εκεί. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με πολλές εκτάσεις και πολλά ζώα και δικαίως να τις πήρε, μπορεί και όχι. Εκεί, λοιπόν, με αυτοποιημένες διαδικασίες θα αναζητηθούν τα χρήματα, θα καταλογιστούν. Δεν είναι εύκολη διαδικασία».

Σε ερώτηση για το αυριανό ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη Λιβύη ο κ. Μαρινάκης είπε τα εξής: «Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πήγαν στράφι όλες αυτές οι προσπάθειες απαξίωσης της χώρας από τους καθ΄ έξιν στο πολιτικό σύστημα εντός συνόρων ανησυχούντες. Είναι ένα άκυρο μνημόνιο. Αυτό πλέον, για άλλη μια φορά, υιοθετήθηκε πλήρως από την ΕΕ, είδαμε και τη στάση της Αιγύπτου. 'Αρα, η ελληνική απομόνωση δεν ισχύει. Δεν έχει καμία νομική ισχύ έναντι τρίτων, δεν έχουν αντικείμενες ακτές η Τουρκία με τη Λιβύη και δεν το αναγνωρίζει καμία τρίτη χώρα, τελεία και παύλα. 'Αρα, δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε για κάτι ανυπόστατο και παράνομο. Και αυτό -το ξαναλέω- δεν είναι η ελληνική θέση μόνο, είναι η ευρωπαϊκή θέση και όχι μόνο.

Πάμε τώρα στο μεταναστευτικό. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Παρένθεση: Η Ελλάδα με τη Λιβύη έχει αντικείμενες ακτές, άρα, επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου, εμείς θέλουμε να προχωρήσει η συζήτηση. Θέλω να εξάρω τη δουλειά που κάνουν οι λιμενικοί που σώζουν κάθε μέρα, αλλά προστατεύουν και τα σύνορά μας, θα αντιμετωπίσουμε και το φαινόμενο των αυξημένων μεταναστευτικών ροών από τη Βόρειο Αφρική».

Τέλος, σε ερώτηση για το προ 10ετίας δημοψήφισμα από την τότε κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «πριν από δέκα χρόνια και εγώ ήμουν πιο νέος, ήμουν 27 ετών, 650.000 νέοι άνθρωποι έφυγαν από τη χώρα σε βάθος αυτών των ετών. Ήταν μέρες ντροπής ενός διχαστικού και επικίνδυνου δημοψηφίσματος, η Ελλάδα βρέθηκε στην απόλυτη απομόνωση διεθνώς. Έκλεισαν οι τράπεζες, είχαμε ουρές στα ΑΤΜ και έκλεισε και το Χρηματιστήριο. Οι περισσότεροι φίλοι μας έφυγαν έξω και όσοι μείναμε εδώ πληρώσαμε ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο. Εγώ δεν τα λέω αυτά για να συμψηφίσω. Τα λέω αυτά γιατί εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και έχω ένα καθήκον. Δέκα χρόνια μετά η Ελλάδα με τα πολλά που πρέπει να κάνει ακόμα και τα πολλά που πρέπει να διορθώσουμε, έχει 7,9% ανεργία, τη χαμηλότερη των τελευταίων 17 ετών, έχει δημιουργήσει πάνω από μισό εκατομμύριο, θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα από τη διεθνή απομόνωση, στις μεγαλύτερες κρίσεις, γιατί εμείς είχαμε να διαχειριστούμε πραγματικές κρίσεις, πολέμους. Όχι, δεν δημιουργούσαμε, όπως ο κ. Τσίπρας, κρίσεις. Διαχειριζόμασταν κρίσεις, πολέμους, πανδημίες.

Η Ελλάδα εξοπλίστηκε, επεκτάθηκε στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, υπέγραψε ΑΟΖ με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Η Ελλάδα κατάφερε και πρωταγωνίστησε στην πανδημία, στο να έρθουν πάνω από 40 δισ. και να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις και να στηριχθούν οι εργαζόμενοι. Η Ελλάδα κατάφερε στο Ταμείο Ανάκαμψης να πάρει τα πιο πολλά χρήματα από οποιονδήποτε άλλον. Και πλέον, το ελληνικό Χρηματιστήριο από εκεί που έκλεισε, έχει πρόταση εξαγοράς από τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή Ένωση, τη Euronext, για να μπορέσει να έρθουν στην Ελλάδα πάνω από έξι τρισεκατομμύρια. Αυτό γιατί το λέω; Δεν γίναμε Ελβετία. Η Ελλάδα, για να κλείσω με αυτό, δεν πανηγυρίζω, έχει πολλές πληγές ακόμα να κλείσει και ο κόσμος, λόγω της ακρίβειας ειδικά, πέρασε και περνάει δύσκολα. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε για να μην τα ξαναζήσουμε».