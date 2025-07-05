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Γαλλία: Επιτρέπει την κολύμβηση στο Σηκουάνα για πρώτη φορά από το 1923
Ειδήσεις
20:42 - 05 Ιουλ 2025

Γαλλία: Επιτρέπει την κολύμβηση στο Σηκουάνα για πρώτη φορά από το 1923

Reporter.gr Newsroom
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Οι Παριζιάνοι έσπευσαν το Σάββατο (5/7) να απολαύσουν το μπάνιο στο Σηκουάνα, καθώς οι αρχές επέτρεψαν για πρώτη φορά από το 1923 τη δημόσια κολύμβηση στον ποταμό, ύστερα από μια εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού που δρομολογήθηκε με αφορμή τη χρήση του ως αγωνιστικού χώρου κατά τους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τρεις τοποθεσίες κατά μήκος των όχθων του Σηκουάνα στην πόλη θα μπορούν να υποδεχθούν πάνω από 1.000 κολυμβητές καθημερινά μέχρι τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η επαναλειτουργία του Σηκουάνα για δημόσια κολύμβηση είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών των αρχών να βελτιώσουν την ποιότητα του νερού, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επενδύσεις περιλάμβαναν τη σύνδεση δεκάδων χιλιάδων σπιτιών με το αποχετευτικό σύστημα, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και την κατασκευή μεγάλων δεξαμενών αποθήκευσης βρόχινου νερού για την αποφυγή υπερχείλισης των αποχετευτικών δικτύων κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων.

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου θα διεξάγονται καθημερινές δοκιμές ποιότητας του νερού, με πράσινες και κόκκινες σημαίες - παρόμοιες με τα συστήματα ασφάλειας των παραλιών - για να υποδεικνύουν εάν οι περιοχές κολύμβησης είναι ανοιχτές ή κλειστές.

Εκτός από τις τρεις τοποθεσίες στο Παρίσι, θα δημιουργηθούν 14 περιοχές κολύμβησης εκτός των ορίων της πρωτεύουσας, στους ποταμούς Σηκουάνα και Μαρν. Δύο από αυτές άνοιξαν στη Μαρν τον Ιούνιο.

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