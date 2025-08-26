Κτηματολόγιο 2025: Ο «χάρτης» των αλλαγών σε δηλώσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων

Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται τους επόμενους μήνες στις συναλλαγές και στις δηλώσεις ιδιοκτησίας ακινήτων, καθώς προχωρά η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και η υλοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων, όπως ο μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑ) και το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων. Όπως συμβαίνει με τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) για τα φυσικά πρόσωπα, κάθε ακίνητο θα αποκτά μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, ο οποίος θα διασυνδέεται με βάσεις δεδομένων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Η ολοκλήρωση του Ελληνικού Κτηματολογίου αναμένεται έως το τέλος του 2025. Με την κατάργηση των 392 υποθηκοφυλακείων, όλες οι διαδικασίες που αφορούν μεταβιβάσεις και διαχείριση ακινήτων θα ενσωματωθούν σε έναν ενιαίο φορέα. Έτσι, περιορίζεται δραστικά η γραφειοκρατία, ενισχύεται η διαφάνεια και διασφαλίζεται η ακρίβεια των στοιχείων μέσω διασταυρώσεων.

Ακίνητα "φάντασμα" και κίνδυνοι απόκλισης στα τετραγωνικά

Παράλληλα, προχωρά το σχέδιο υλοποίησης του ΑΤΑ και της ενοποίησης των στοιχείων που μέχρι σήμερα διατηρούνται σε διαφορετικές πλατφόρμες – Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, Δήμοι, ΔΕΚΟ και ιδιωτικοί πάροχοι. Το νέο Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων θα αποτελέσει μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για κάθε ακίνητο από Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, Πολεοδομίες, ακόμα και για τυχόν δικαστικές εκκρεμότητες.

Με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος, η επιφάνεια του ακινήτου όπως έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο θα είναι το μοναδικό αποδεκτό μέγεθος. Οι βάσεις δεδομένων θα επικοινωνούν μεταξύ τους αυτόματα, μειώνοντας τα περιθώρια για λάθη ή σκοπιμότητες. Οι ιδιοκτήτες θα γλιτώνουν γραφειοκρατικό κόστος και καθυστερήσεις, ενώ οι αρχές θα μπορούν άμεσα να εντοπίζουν ασυμφωνίες, όπως αδήλωτα τετραγωνικά.

Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ πλήρης ενεργοποίησή της προβλέπεται για τις αρχές του 2026. Οι πολίτες θα μπορούν μέσω gov.gr να παραχωρούν ψηφιακή πρόσβαση στα στοιχεία του ακινήτου τους με μία απλή εξουσιοδότηση, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη νομική ασφάλεια στις συναλλαγές.

Πρόστιμα και αναδρομικοί φόροι για όσους δεν συμμορφωθούν

Ιδιοκτήτες που δεν έχουν ακόμη δηλώσει ακίνητα ή που έχουν διαφορές μεταξύ των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο και στην Εφορία, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα. Όσοι δεν προβούν σε διορθώσεις ή δηλώσεις, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα ή ακόμα και με αναδρομικούς φόρους, αν διαπιστωθούν αποκλίσεις στα τετραγωνικά.

Τι ισχύει για επαγγελματίες

Το Κτηματολόγιο έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά ψηφιακών μεταρρυθμίσεων: η πλειονότητα των συναλλαγών γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Συμβολαιογράφοι και δικηγόροι υποβάλλουν πράξεις αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ όλες οι αιτήσεις (διόρθωσης, πιστοποιητικών, ερευνών) διεκπεραιώνονται διαδικτυακά, 24 ώρες το 24ωρο. Έχουν επίσης καταργηθεί τα μεγαρόσημα και όλες οι πληρωμές γίνονται μόνο μέσω e-banking ή POS.